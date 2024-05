Turismo accessibile e soggiorni gratuiti in spiaggia: torna “Mare per tutti”

Grosseto. Anche quest’anno torna il progetto “Mare per tutti“, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Balneari Grosseto e la cooperativa sociale Il Melograno, dedicato ad abbattere le barriere architettoniche e garantire l’accesso completo alle spiagge per cittadini e turisti con disabilità.

Ad oggi, il progetto ha accolto oltre 3.000 famiglie sulle spiagge, con un record di 176 soggiorni gratuiti registrati nell’edizione 2023.

Dal 27 maggio al 15 settembre, i 26 stabilimenti balneari di Marina e Principina aderenti all’iniziativa offriranno postazioni dedicate alle persone con disabilità. Si uniscono a loro il Reggimento Savoia Cavalleria e la Questura di Grosseto, dimostrando l’ampio sostegno e coinvolgimento nella promozione dell’accessibilità.

Le richieste di accesso potranno essere presentate fisicamente e/o telefonicamente allo sportello Infohandicap del Comune, il martedì e il giovedì, dalle 15.30 alle 17.30, oppure via e-mail infohandicap@comune.grosseto.it. Per i non udenti è disponibile anche un telefono cellulare con WhatsApp al numero 337.1093182.