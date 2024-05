Verso le amministrative: Scarlino Futura incontra gli operatori turistici

Scarlino (Grosseto). Lunedì 20 maggio sarà una giornata di approfondimento sul tema del turismo.

La lista civica Scarlino Futura, con il candidato sindaco Monica Faenzi, ha invitato gli operatori del settore a partecipare a un incontro pubblico, in programma alle 18, alla Sala Auser del Puntone. Sarà un momento di ascolto e di confronto con la categoria, che ha tanto da dire sul futuro del territorio, sui servizi, sul decoro, così come sui grandi progetti.

“Lanciamo quindi un appello a partecipare rivolto a tutti gli operatori del settore – spiega Faenzi – non solo a chi gestisce attività ricettive, ma anche a chi opera nell’indotto e che può condividere con noi opportunità e aspettative per i prossimi cinque anni e più a lungo termine. E’ necessario rispondere alle esigenze più concrete e immediate e allo stesso tempo essere lungimiranti. Noi siamo pronti ad affrontare queste nuove sfide”.

A seguire, alle 21, sempre alla sala Auser del Puntone, appuntamento con l’assemblea pubblica aperta ai cittadini per parlare in particolare delle esigenze della frazione scarlinese.