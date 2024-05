Massa Marittima (Grosseto). Incidente lungo il sentiero Gambler, nel comune di Massa Marittima.

Per cause in corso di accertamento, un uomo di 52 anni è caduto mentre era in sella alla sua bici.

L’incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 119. Sul posto, sono intervenuti l’ambulanza India di Massa Marittima, l’elisoccorso Pegaso 2, i Vigili del Fuoco e il Soccorso alpino.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena in codice 3 con l’elisoccorso.