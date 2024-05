Piani strategici e del Piano strutturale: se ne parla in un incontro del Comune

Follonica (Grosseto). Giovedì 23 maggio, alle 17.00, alla sala Tirreno, si terrà la presentazione dei Piani strategici e del Piano strutturale del Comune di Follonica.

I relatori dell’incontro saranno l’architetto Stefano Giommoni (presidente dell’Ordine degli architetti di Grosseto e progettista del Piano strutturale), l’architetto Rita Monaci (progettista del Piano strutturale). l’ingegnere Beatrice Parenti (dirigente del Comune di Follonica)

L’evento di presentazione è l’occasione per conoscere i contenuti del Piano strutturale anche in termini di indirizzi e potenzialità di trasformazione della città, nonché comprendere la struttura della documentazione per la conformità delle nuove proposte edificatorie.

L’evento offre crediti formativi professionali riconosciuti dall’Ordine degli architetti della provincia di Grosseto.