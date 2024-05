Verso la comunità energetica: un incontro per definire statuto e direttivo

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima ha convocato un incontro pubblico sulla Comunità energetica rinnovabile per definire lo statuto e i membri del direttivo, passaggio fondamentale per poter procedere con la firma dell’atto costitutivo della Cer.

L’appuntamento è in programma lunedì 20 maggio, alle 17, a Massa Marittima, nella sala del Consiglio dell’Unione dei Comuni, in piazza Dante Alighieri 4.

L’incontro

La riunione è rivolta sia a chi ha già espresso la propria manifestazione di interesse, ai quali è stata inviata per mail la bozza di statuto e regolamento, sia a chi vuole manifestare per la prima volta il proprio interesse.

La riunione sarà l’occasione per discutere le eventuali osservazioni alla bozza di statuto e per accogliere suggerimenti oltre a definire il direttivo.

Accelerare sulla costituzione della Cer è importante in vista del bando regionale da 20 milioni di euro in uscita indicativamente a giugno, che finanzierà la realizzazione di Comunità energetiche nei comuni con oltre 5.000 abitanti.

Per chi non potesse partecipare all’incontro in presenza, sarà possibile seguirlo collegandosi on line su Google Meet, al link https://meet.google.com/agi-viog-pnt?authuser=0

La Cer (Comunità energetica rinnovabile) è un soggetto giuridico no profit a cui possono aderire volontariamente persone fisiche, Pmi, imprese, pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire localmente energia elettrica da fonte rinnovabile. Far parte della Cer porta benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità, ai singoli membri o alle aree locali in cui opera.

Alla Cer di Massa Marittima hanno aderito ad oggi 65 soggetti, di cui 5, oltre ad essere consumatori, sono produttori di energia.