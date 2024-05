Bandiera Blu, il Pd: “Conferma del riconoscimento premia buon governo del centrosinistra”

Follonica (Grosseto). “Anche per il 2024, Follonica si distingue per l’eccellenza ambientale confermata dalla Bandiera Blu delle Foundation for Environmental Education, un prestigioso riconoscimento ottenuto per ben 25 anni consecutivi”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Partito democratico di Follonica.

“Questo risultato è un chiaro segnale del solido e responsabile governo del centrosinistra nella nostra città – continua la nota -. La Bandiera Blu che sventola orgogliosa sui nostri litorali è il frutto di un impegno costante e attento da parte dell’amministrazione comunale nel gestire le politiche del mare e dell’ambiente. È il riflesso di una cura meticolosa e di una dedizione senza pari alla tutela dei nostri mari e delle nostre spiagge”.

“Desideriamo esprimere un sentito plauso – dichiara la segretaria del Pd follonichese, Mirjam Giorgieri –, all’assessore al mare e candidato sindaco per il centrosinistra, Andrea Pecorini, e a tutta la struttura comunale per il loro impegno instancabile nel valorizzare la nostra risorsa più preziosa:il mare. Continueremo a promuovere iniziative di educazione ambientale, a implementare la raccolta differenziata in spiaggia e a consolidare il Piano collettivo di sicurezza per garantire la salvaguardia delle nostre coste”.

“L’investimento nella manutenzione dell’arenile, superiore a 2 milioni di euro dal 2019, è una dimostrazione tangibile del nostro impegno nell’affrontare l’erosione costiera e nel proteggere le nostre comunità e le attività produttive della costa. Questo intervento fondamentale continuerà con la nuova amministrazione, come parte integrante della nostra strategia di contrasto all’emergenza climatica e di tutela del territorio e delle sue risorse – termina Giorgieri –. Il Pd di Follonica si impegna a proseguire sulla via dell’eccellenza ambientale e del buon governo, lavorando con determinazione per il bene comune e il futuro sostenibile della nostra città”.