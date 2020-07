Gli italiani amanti del denaro si appassionano alle criptovalute

Oggi gli italiani sono desiderosi di utilizzare la tecnologia della criptovaluta per effettuare pagamenti online. Secondo uno dei recenti rapporti pubblicati da SEMRush, in Italia per aver effettuato i pagamenti online, il Bitcoin è al terzo posto e, in numero, l’utilizzo è di 215.000 volte al mese con strumenti come il sistema bitcoin . Tuttavia, non è chiaro il motivo per cui gli italiani acquistano Bitcoin, anche quando vengono utilizzati raramente, e molti siti Web che rimuovono dal loro metodo di pagamento, le criptovalute.

Negli ultimi dieci anni, una delle più grandi criptoeconomia del mondo, l’Italia, ha dovuto affrontare molte sfide finanziarie. Può essere uno dei motivi per cui le criptovalute in Italia si stanno comportando meglio di qualsiasi altro paese in Europa. Anche se i contanti sono amati dagli italiani e, secondo la stima, effettuati dalla Banca centrale europea, per i pagamenti di scarso valore, vengono effettuati pagamenti in contanti dell’86%, gli italiani sono abituati alla loro alternativa digitale che è stata decentralizzata. Secondo i dati recenti, le aziende che accettano pagamenti crittografici stanno aumentando di numero.

Il Nord Italia sta guidando l’adozione della criptovaluta

Secondo Statista, c’è un aumento delle aziende e dei negozi in Italia che accettano Bitcoin. La crescita è continua e, alla fine del 2019, nei settori della ristorazione e della vendita al dettaglio, 350 aziende supportano i pagamenti in criptovaluta. Questo numero è maggiore di quello di qualsiasi altro settore. Il numero del settore al dettaglio, accettando la criptovaluta, è 270, mentre i fornitori di servizi sono 214.

Del bancomat Bitcoin del mondo, lo 0,8% esiste anche in Italia.

Il Nord Italia è chiamato il motore dell’economia e della criptovaluta del paese, accettando la maggior parte delle aziende e dei negozi che esistono qui. Ciò rappresenta circa la metà dell’importo dell’economia italiana e il valore pro capite più elevato in Europa.

Centoquarantanove negozi si trovano nella Lombardia settentrionale. Questi negozi accettano monete digitali pari al 18% mentre il 12% è stato ospitato dall’Alto Adige (presenza Bitcoin più forte con aziende, dieci negozi, abitanti per un totale di 100.000) e Veneto (ciascuno) del valore totale generato dal pagamento in criptovaluta metodo.

La Lombardia lo scorso anno (2019) ha avuto le posizioni commerciali più alte che hanno accettato Bitcoin, e gli sportelli bancomat più alti per le criptovalute sono a Milano, la capitale della Lombardia.

Crescita della criptovaluta – Molto viene dimostrato sulla storia dell’azienda italiana

Secondo uno studio recente, gli italiani sostenevano di acquistare sempre più online. Ha portato a un aumento nell’anno 2018, per un totale di quaranta miliardi di euro nella spesa totale tra imprese e consumatori sul commercio elettronico. Secondo un’attenta analisi effettuata da una società con sede negli Stati Uniti, SEMRush, che vende, adeguata visibilità online e software relativo all’analisi di marketing, tra tutti i metodi di pagamento online in Italia, Bitcoin si posiziona al 3 ° posto. La prima e la seconda posizione sono occupate da PayPal e da una nota emissione di carte prepagate dell’Italia, Postepay .

Secondo Federico Pecoraro, CEO di Chainblock (primo operatore ATM di Bitcoin), non è facile avere un accesso adeguato al volume dei pagamenti crittografici del paese. Chainblock è la più antica attività di crittografia in Italia. È lo sviluppo di questo business, che dimostra che lo spazio per le criptovalute nell’economia italiana è significativo, anche se non è grande.

Anche dall’inizio dell’attività, ha diversificato il portafoglio di servizi. La società gestisce anche uno scambio (ibrido) chiamato Chainbl ock Buy, dove è possibile acquistare (utilizzando carta di debito / credito) o vendere, le criptovalute e il secondo nome, Chainblock Pay, in cui i commercianti possono accettare il loro pagamento in criptovalute. Su questa piattaforma, i bitcoin cash e alcune altre criptovalute sono supportati anche dalla società. È il giocatore importante in Italia negli sportelli automatici in cui in contanti, viene effettuata da quattro a cinque transazioni. Gli utenti possono anche acquistare criptovaluta con contanti cartacei, criptovalute utilizzando i distributori automatici Chainblock (Nord Italia). Dispositivi di successo sono anche installati a Padova, Cagliari, Milano (4) e in molti altri luoghi.

Con una disponibilità e un servizio migliorati, la base di utenti di Chainblock Buy registrata è aumentata e l’azienda sta lavorando anche a nuovi progetti in arrivo.

Secondo i dati disponibili, 22 aziende stanno attualmente utilizzando Chainblock Pay. Gestiscono locali notturni, bar, negozi per lo più vaporizzatori, sigarette elettroniche e simili.

I clienti, in totale 5000 sottoposti a manutenzione (accettazione del pagamento crittografico), fanno parte degli obiettivi dell’azienda a lungo termine. Chainblock sta anche lavorando con alcuni attori chiave, verso l’adozione di massa della criptovaluta in Italia e, con l’obiettivo di espandersi, stanno andando avanti con successo.