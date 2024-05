Segnaletica stradale, al via gli interventi nella frazione: occhio ai divieti

Capalbio (Grosseto). Al via i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale a Borgo Carige, nel comune di Capalbio.

Gli interventi, che salvo imprevisti cominceranno martedì 21 maggio, porteranno alla realizzazione dei passaggi pedonali, degli stalli di sosta in via Roma, delle linee di arresto, dei dare precedenza e ldele strisce centrali e laterali in tutta la frazione, compreso il tratto urbano di via Milano della strada provinciale.

Per favorire le operazioni è stato disposto, a partire dalle ore 13 di martedì 21 maggio e fino alla fine dei lavori, il divieto di sosta e di fermata a tutti i veicoli in via Roma.