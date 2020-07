Il caldo abbraccio italiano accoglie la criptovaluta come nessun altro

Sfidando diverse sfide finanziarie negli ultimi anni, l’Italia sembra aver compreso l’importanza delle criptovalute. L’uomo malato dell’Europa ha imparato a nuotare nell’oceano della disperazione finanziaria. La criptovaluta sembra mostrare loro la strada per la riva. Nonostante il loro amore per i soldi, gli italiani hanno abbracciato calorosamente la rivoluzione digitale. Un gran numero di aziende sono aperte a ricevere pagamenti attraverso metodi alternativi. I pagamenti crittografici hanno preso d’assalto l’Italia e vi è motivo sufficiente per esaminare seriamente la questione.

Recenti sondaggi e statistiche indicano il drastico spostamento del mercato italiano verso i pagamenti Bitcoin. L’accettazione per la criptovaluta sta aumentando notevolmente poiché sono aumentate più di 350 aziende, in particolare nei settori della ristorazione e della vendita al dettaglio. Poiché sempre più settori supportano i pagamenti di criptovaluta, il futuro della criptovaluta sembra essere brillante. Le statistiche del 2019 suggeriscono che circa lo 0,8 % degli sportelli automatici Bitcoin del mondo si trovano in Italia.

Le tendenze italiane verso Bitcoin

Nonostante la generalizzazione e il quadro cumulativo finora, il Nord Italia sembra essere più ricettivo alla tendenza. Una varietà di negozi e aziende sembrano essere operativi verso nord poiché sembra essere l’area che può essere vista come il combustibile economico. Considerando la metà dell’economia italiana e mostrando i più alti valori del Pil pro capite, le tendenze sembrano essere giustificate in questo angolo dell’Europa. I rapporti suggeriscono che una regione conosciuta come la Lombardia nel nord ostenta circa 150 negozi aperti a pagamenti crittografici che rappresentano il 18% del totale in esame. A seguire la tendenza sono il Veneto e l’Alto Adige, che insieme sfoggiano anche una notevole percentuale.

Più di 10 negozi e aziende in Alto Adige accettano comodamente pagamenti crittografici. Inoltre, è un dato di fatto notare che le posizioni dei commercianti rendono più facile indulgere in tale scambio. Mentre l’Alto Adige ha una media di 10 negozi per 100.000 abitanti, la Lombardia ha una media di 1,5 negozi per 100.000 abitanti. In tutto questo, Milano sembra rubare i riflettori. Dopo Bologna, il capoluogo dell’Emilia-Romagna, Milano ha la maggior parte degli sportelli automatici criptati.

Federico Pecoraro, Ceo di Chainblock, ha affrontato la questione affermando che è piuttosto difficile effettuare un’analisi accurata dell’entità dei pagamenti crittografici. Il successo di Chainblock è una testimonianza dell’accogliente mercato delle criptovalute in Italia. Anche se i cambiamenti non sono esponenziali, sono certamente visibili e promettono un futuro.

Con sempre più italiani che si dedicano ampiamente allo shopping online, diverse altre fonti di dati hanno prodotto fatti e cifre sorprendenti. Nel 2018, la spesa media B2C ha superato i 40 miliardi di euro. È facile concludere che i pagamenti online sono diventati una comodità e le persone non sono più spaventate o nervose nell’effettuarli. Semrush, una società statunitense che si occupa di visibilità online e analisi dei dati digitali, ha concluso che Bitcoin sta lentamente diventando una modalità di pagamento preferita e ora si colloca al terzo posto in termini di popolarità. Ora si sta trasformando in un nome comune con metodi di pagamento popolari come PayPal e Postepay.

La catena nascente di Chainblock

Chainblock è stato il primo operatore Atm italiano specializzato in Bitcoin. Progettato nel 2013, è cresciuto solo nel corso degli anni, ampliando ulteriormente i suoi servizi. Operando su Chainblock Buy, ora aiuta a comprare e vendere criptovalute. Le monete ora sono facili da acquistare con carte di credito e debito tramite Chainblock Buy With Cards. Allo stesso tempo, Chainblock Pay rimane la soluzione perfetta per i commercianti disposti ad accettare pagamenti crittografici.

Chainblock viene fornito con una varietà di funzionalità che lo rendono un servizio ATM molto importante in Italia. Le macchine consentono agli utenti di scambiare denaro con criptovaluta. Tali sportelli automatici si trovano nel Nord Italia. Milano ha quattro sportelli bancomat simili mentre Torino, Firenze, Verona, Padova, Cagliari e Roma hanno dispositivi installati. La società continua a assistere a un notevole aumento del numero di utenti di Chainblock .

Attualmente utilizzato da 22 aziende, la maggior parte dei quali gestisce negozi di sigarette elettroniche, bar e club, si spera che possa affermare la sua presenza in modo altrettanto equo e altrettanto forte in altri settori.

L’amministratore delegato dichiara inoltre che la sua società opera nel centro e nord Italia nelle città di Genova, Milano e Firenze. L’obiettivo è quello di servire oltre 5.000 clienti aperti a pagamenti crittografici. Ciò che rimane sulle carte è una collaborazione con attori istituzionali per rafforzare ulteriormente l’impatto in Italia. Di recente, un consiglio che è stato introdotto è stato quello di convertire una parte delle riserve auree in bitcoin. Tuttavia, la società si sta concentrando sull’espansione dei servizi e delle transazioni in tutta Italia per ingrandirla. L’idea è quella di inserirsi prima negli acquisti e poi nella spesa.

L'immagine dell'Italia come destinazione bitcoin più ricettiva d'Europa è diventata abbastanza certa. Solo ulteriori misure e strategie possono prevedere la giusta curva di crescita per l'utilizzo di Bitcoin in Italia e il suo progresso nel tempo. Per ora, le statistiche sembrano essere abbastanza promettenti, suggerendo un futuro di certezza.