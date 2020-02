Quanto vale il Bitcoin?

Negli ultimi decenni abbiamo potuto notare un cambiamento sostanziale e repentino nell’economia mondiale: l’avvento delle valute elettroniche, meglio conosciute con il nome di criptovalute. Esse hanno contribuito a dare una svolta sostanziale alla staticità economica che da tempo stava opprimendo le più grandi istituzioni mondiali, partendo dagli Stati Uniti per poi finire con la Cina.

Tra le monete che hanno decisamente lasciato il segno, e che tutt’ora si classificano al primo posto delle monete digitali più utilizzate, vi è il Bitcoin, conosciuto in tutto il globo. Molti ritengono nullo il suo valore, considerandolo solo come un’invenzione senza utilità e senza futuro, come una “moda passeggera dell’economia”.

Altri, invece, credono profondamente che questa moneta, creata esattamente 10 anni fa da un personaggio misterioso di nome Satoshi Nakamoto, sia la base sulla quale creare un nuovo sistema economico basato su pagamenti affidabili e all’avanguardia, sfidando i limiti imposti dal mondo finanziario del giorno d’oggi.

Dal 2009 (anno della sua nascita), questa valuta ha subito ingenti trasformazioni di prezzo, passando da un valore pari a 0,003 dollari, a quello di 20.000 dollari: un cambiamento strabiliante se pensiamo al fatto che accaduto nel giro di pochi anni.

Questa cifra è stata raggiunta qualche anno fa, più precisamente nel 2017, quando la moneta ha raggiunto prima un valore complessivo di 2.000 dollari (a maggio), 5.000 (a settembre), 6.000 (ad ottobre), per poi raggiungere cifre di 10.000 e addirittura di 20.000 dollari a fine anno, sconvolgendo il mercato finanziario che non si sarebbe mai aspettato un’impennata di prezzo del genere.

Solamente nel 2018, in seguito a diverse minacce di regolamentazione da parte di Cina, India e Corea del Sud, e a diverse inchieste giudiziarie per hackeraggio, l’ascesa del Bitcoin ha subito un’emorragia, la quale ha causato un’abbassamento del proprio valore.

A seguito di questi eventi, molti esperti si sono espressi sul destino del Bitcoin, arrivando a formulare diverse previsioni. Un veterano della Borsa di Wall Street, Peter Bookvar, ha ribadito diverse volte come il valore della moneta digitale era destinato inesorabilmente a scendere, fino a perdere, nel 2018, fino al 90% del suo valore.

Al contrario, un analista di Saxo Bank, Kay Van-Petersen, aveva previsto un rialzo del prezzo fino ad un massimo di 100.000 dollari, abolendo totalmente la concezione di moda passeggera che era stata ingiustamente attribuita al Bitcoin.

Dello stesso parere vi è anche Julian Hosp, che invece ha previsto un’impennata del valore complessivo fino a 60.000 dollari, preceduto però da un crollo.

