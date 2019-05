Approvato il bilancio della Provincia di Grosseto con un avanzo di quasi 40 milioni di euro

Il bilancio consuntivo 2018 della Provincia di Grosseto è stato approvato dal Consiglio provinciale dopo aver ricevuto il parere favorevole dell’assemblea dei sindaci (11 voti favorevoli e 2 astenuti, 54,73% favorevoli). Il bilancio dell’Ente provinciale segna un avanzo di 38 milioni e 635mila euro, di cui 16 milioni accantonati, 18 milioni e 888mila euro vincolati e 3 milioni e 673mila euro disponibili. Si registra un basso indebitamento dell’Ente, con tempi di pagamento medi sotto i 30 giorni. Rispettati anche i Saldi di finanza pubblica.

“Ottimo lavoro degli uffici provinciali, del segretario Emilio Ubaldino e dei consiglieri di maggioranza, che con poche risorse riescono a fare miracoli per dare risposte al territorio – afferma Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Presidente della Provincia di Grosseto –. Non un lavoro, ma una mission non retribuita. Tutto questo dimostra che vale la pena investire sulle Province, salvarle e renderle contenitori pieni, per quanto possibile, di risorse e competenze. Perché sostituirle – ad oggi e come dimostrato da esperimenti governativi passati miseramente falliti – è impensabile. E questo risultato mi rende orgoglioso più che mai, perché ottenuto grazie a persone oneste e preparate che – senza pretese – operano in una situazione di precarietà soprattutto per le nostre scuole e le nostre strade”.