Jae torna in Maremma con la famiglia dopo aver partecipato al programma Intercultura: “Un ritorno a casa”

Follonica (Grosseto). Sono stati giorni indimenticabili per la nostra famiglia, poiché abbiamo avuto il piacere di accogliere di nuovo Jae, un ex ospite del programma Afs Intercultura, insieme alla sua splendida moglie, per il loro viaggio di nozze in Italia”.

Inizia così una lettera che la famiglia Vella, di Follonica, ha scritto alla nostra redazione.

“Jae, che dieci anni fa è entrato a far parte della nostra famiglia grazie ad Intercultura e al centro locale di Grosseto. In quel periodo, abbiamo condiviso momenti preziosi, creando legami che il tempo non ha affatto indebolito – continua la lettera -. Il ritorno in Italia è stato un’emozione profonda per tutti noi. Vederlo tornare qui a Follonica, stavolta accompagnato dalla sua amata moglie Filmo, è stato un momento di gioia e di gratitudine. Jae ha voluto presentare la sua ‘famiglia italiana’ e questo gesto ci ha commossi profondamente, confermando l’importanza dei legami che abbiamo costruito nel corso degli anni”.

“Il programma di Intercultura ci ha regalato l’opportunità di aprire le porte della nostra casa e del nostro cuore e oggi siamo felici di poter condividere questo momento speciale con lui e la sua nuova famiglia – termina la lettera -. Siamo grati per il legame che abbiamo formato e per il fatto che, nonostante la distanza e il tempo trascorso, il nostro rapporto sia rimasto forte e significativo”.