Verso le amministrative: Forza Italia, Follonica nel cuore e In movimento per Follonica presentano i candidati

Follonica (Grosseto). 150 persone hanno partecipato alla presentazione della lista Forza Italia- In movimento per Follonica e Follonica nel cuore.

“Un successo sopra ogni aspettativa – si legge in una nota di Forza Italia –. L’antipolitica non alberga tra i candidati presenti nella lista, fiduciosi che Matteo Buoncristiani sia il sindaco del cambiamento: una città più pulita, sicura con uno sguardo prevalente rivolto al lavoro e allo sviluppo della città”.

Alla cena hanno partecipato il coordinatore provinciale di Forza Italia Berardi, la candidata alla elezioni europee Valentina Corsetti e l’assessore alla cultura del Comune di Grosseto Luca Agresti, Francesco De Luca e Aldo Iavarone, fondatori di In movimento per Follonica e di Follonica nel cuore.

“La cena è stata impreziosita dalla presenza a sostegno della lista del responsabile di Italia Viva per le Colline Metallifere Franco Lippi, a più riprese è emerso il desiderio di dare voce a tutte quelle realtà che della moderazione e del dialogo fanno la loro cifra politica – prosegue il comunicato -. Gli urlatori i venditori di odio non fanno al caso nostro. Forza Italia-In movimento per Follonica e Follonica nel cuore stanno dando vita ad un esperimento civico e politico teso a superare le barriere del populismo che parla alla pancia dei cittadini, ma che non risolve i problemi. Infatti, hanno dato il loro appoggio alla lista anche gli amici dell’Udc e di Noi Moderati. Follonica ha bisogno di un cambiamento e Matteo, con il suo progetto pacato, costruttivo, ma allo stesso tempo sicuro e determinato, è la risposta giusta per il rilancio di Follonica. La nostra lista è giovane e ricca di persone competenti”.

I candidati

Questi i candidati: