Grosseto Food Festival: quattro giorni di gusto e spettacolo sulle Mura

Grosseto. Da giovedì 23 a domenica 26 maggio il bastione Mulino a Vento si trasformerà in un palcoscenico del gusto per il “Grosseto Food Festival” promosso dall’Istituzione Le Mura in collaborazione con l’associazione “Nuova era eventi”.

Le Mura Medicee faranno da suggestiva cornice per l’evento dedicato al cibo di strada, sempre più amato dai cittadini in quanto rappresenta un’occasione unica per immergersi nella varietà di sapori e profumi della tradizione culinaria italiana con l’accompagnamento di musica, spettacoli e allegria.

Il festival vedrà la partecipazione di ben 14 food truck provenienti da tutta la penisola, ognuno dei quali proporrà una ricca varietà di delizie culinarie, spaziando dalle specialità regionali italiane a innovative creazioni gastronomiche, garantendo un’esperienza gustativa unica per tutte le fasce dei visitatori.

Oltre alle prelibatezze gastronomiche, il programma del festival prevede spettacoli di artisti di strada, tra cui saltimbanchi, animatori, giocolieri e molti altri. Questi talentuosi performer si esibiranno in diverse aree del bastione, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente per tutti i presenti.

Orari di apertura: