Verso le amministrative: Buoncristiani inaugura la sua sede elettorale e presenta il programma

Follonica (Grosseto). «E’ il momento di gettare la basi per quella discontinuità di cui Follonica ha bisogno e questo potrà essere reso possibile dando fiducia al nostro progetto politico, a forte trazione civica, che si prefigge innanzitutto di ascoltare la cittadinanza per poi offrire soluzioni condivise e non imposte dall’alto»: a dichiararlo è il candidato a sindaco Matteo Buoncristiani, che guida una coalizione civica, supportata anche dal centrodestra.

L’occasione è l’apertura della sede elettorale di Buoncristiani inaugurata oggi (21 maggio) in via Marconi 20, durante la quale il candidato ha anche parlato del suo progetto per portare Follonica nel futuro: «Purtroppo – spiega -, le ultime amministrazioni comunali hanno lasciato una città ferma, che si proietta nel futuro senza una visione strategica, chiara ed uniforme, che subisce gli eventi senza esserne minimamente protagonista, come dimostrato dall’assenza di un Piano operativo, che si fa attendere da troppi anni, e di un serio piano del verde. I risultati sono evidenti e sotto gli occhi di tutti e soprattutto di chi in questi anni ha provato a “fare” qualcosa. Troppo spesso, infatti, gli sforzi del pubblico e del privato sono stati verso il superamento di un percorso ad ostacoli che ha fatto perdere di vista il fine ultimo di ogni intervento, disperdendo energie in processi poco comprensibili, con tempi non sostenibili, mettendo in crisi i dipendenti pubblici, lasciati senza strumenti chiari ed in prima linea, senza la dovuta “protezione” di una azione politica chiara ed efficace».

«Questo si può cambiare – aggiunge Buoncristiani – solo se procederemo velocemente verso un disegno chiaro e ben comprensibile a tutti della città che vogliamo, tornando alla progettualità e alla pianificazione aperta alle migliori risorse cittadine, pubbliche e private, in modo da poter prima immaginare e poi realizzare quella che potrà essere Follonica tra 10 o 20 anni, dando un indirizzo univoco, coerente ed omogeneo all’azione amministrativa. Follonica ha un potenziale incredibile, ad oggi quasi inespresso, se non limitatamente alla stagione estiva».

Il programma

Un indirizzo che emerge chiaro dai dieci punti in cui si articola il programma: