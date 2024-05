Via dei Barberi: un nuovo inizio con il progetto GreenWay

La manifestazione inizierà alle ore 10 nel piazzale Ombrone del Centro Servizi Le Palme, dove si raduneranno rappresentanti della pubblica amministrazione, enti, associazioni, dirigenti scolastici e cittadini per conoscere e sostenere l’iniziativa che mira alla riqualificazione urbana di via dei Barberi.

Durante l’incontro, si discuteranno i benefici del progetto GreenWay per la comunità locale, tra cui la promozione della mobilità sostenibile, il miglioramento della qualità ambientale e l’incremento del benessere quotidiano per residenti e studenti. Sarà un’opportunità per un confronto costruttivo tra autorità locali, tecnici e cittadini, che potranno esprimere le proprie opinioni e contribuire al successo di questo progetto, destinato a diventare un elemento distintivo per la città.