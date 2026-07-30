Al via il Festival Le Notti della Natura alla Rocca degli Alberti

Monterotondo Marittimo (Gr) – Venerdì 31 luglio alle ore 21:30 debutta a Monterotondo Marittimo il Festival Le Notti della Natura; alla Rocca degli Alberti interverrà Elisa Palazzi, climatologa, docente dell’Università di Torino e divulgatrice scientifica, con “Le sentinelle del cambiamento climatico. Dal globale alla montagna: come le Terre Alte raccontano la crisi climatica”. Un viaggio tra dati scientifici e osservazioni sul campo per comprendere come le aree montane rappresentino oggi uno degli indicatori più evidenti delle trasformazioni climatiche in corso. Elisa Palazzi è professoressa associata presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino dove insegna Fisica del Clima e modellistica climatica. La sua attività di ricerca riguarda lo studio del clima e dei suoi cambiamenti, specialmente nelle regioni di montagna, sentinelle del cambiamento climatico. E’ autrice, insieme a Federico Taddia, del libro per ragazzi “Perché la Terra ha la febbre?” e del Podcast sul clima “Bello Mondo” da cui è nato un libro. Con Sara Moraca ha scritto “Siamo tutti Greta. Le voci inascoltate del cambiamento climatico”. Con l’Associazione CentroScienza Onlus di Torino cura il festival “Un grado e mezzo”.

Il Festival, promosso dal Parco Nazionale delle Colline Metallifere con la partecipazione dei comuni di Follonica, Scarlino, Gavorrano e Monterotondo Marittimo, prevede cinque serate dedicate alla divulgazione scientifica ad ingresso libero e gratuito e quattro escursioni naturalistiche gratuite e con prenotazione obbligatoria, per scoprire il territorio sotto le stelle. Un percorso tra scienza, natura e conoscenza che da luglio ad agosto porta nel territorio alcuni tra i più autorevoli divulgatori scientifici italiani per raccontare biodiversità, cambiamenti climatici, fauna selvatica ed esplorazione naturalistica.

La prossima data sarà Venerdì 21 agosto alla Rocca Pisana di Scarlino con Marco A.L. Zuffi, naturalista erpetologo.

Tutte le serate sono a ingresso gratuito e non è richiesta alcuna prenotazione.

Accanto agli incontri divulgativi, il Festival propone anche quattro escursioni naturalistiche in notturna, in programma dalle ore 19 alle ore 23, per conoscere da vicino gli ambienti più rappresentativi del Parco Nazionale delle Colline Metallifere. Accompagnati dal naturalista e divulgatore Giacomo Radi, i partecipanti esploreranno habitat differenti, osservando flora, fauna e peculiarità geologiche di un territorio ricco di biodiversità.

I prossimi appuntamenti saranno il 4 agosto alle Biancane di Monterotondo Marittimo con “Dove la terra respira”, escursione dedicata all’affascinante paesaggio geotermico dell’area nell’insolita veste notturna ed il 25 agosto nel Parco di Montioni, a Follonica, con “La vita segreta della foresta mediterranea”.

Le escursioni sono a numero chiuso, con un massimo di 35 partecipanti, e richiedono la prenotazione obbligatoria. Non sono ammessi cani e altri animali domestici. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Porta del Parco di Gavorrano al numero 0566 843402 o all’indirizzo email infomusei@comune.gavorrano.gr.it