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A Grosseto nasce un’ “Oasi di refrigerio” contro il caldo

di Redazione
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Grosseto – Uno spazio fresco dove riposarsi e bere acqua gratuitamente. La cooperativa Uscita di Sicurezza ha attivato un'”Oasi di refrigerio” nella sede di via Ximenes 10, a Grosseto, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.

L’iniziativa è rivolta a chiunque abbia bisogno di una pausa dal caldo estivo. «Abbiamo pensato di aprire le nostre porte alle persone fragili e non solo – spiega il presidente Luca Terrosi –. Anche sbrigare le pratiche quotidiane può diventare gravoso con queste temperature e vogliamo offrire un piccolo servizio alla comunità».

Presenti all’inaugurazione il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale, Carla Minacci.

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