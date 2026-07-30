A Grosseto nasce un’ “Oasi di refrigerio” contro il caldo

Grosseto – Uno spazio fresco dove riposarsi e bere acqua gratuitamente. La cooperativa Uscita di Sicurezza ha attivato un'”Oasi di refrigerio” nella sede di via Ximenes 10, a Grosseto, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.

L’iniziativa è rivolta a chiunque abbia bisogno di una pausa dal caldo estivo. «Abbiamo pensato di aprire le nostre porte alle persone fragili e non solo – spiega il presidente Luca Terrosi –. Anche sbrigare le pratiche quotidiane può diventare gravoso con queste temperature e vogliamo offrire un piccolo servizio alla comunità».

Presenti all’inaugurazione il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale, Carla Minacci.