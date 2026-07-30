Polizia locale, il Comune di Orbetello rafforza l’organico per la stagione estiva

Orbetello (Gr) – La giunta comunale di Orbetello ha approvato, nei giorni scorsi, l’accordo con il Comune di Grosseto per l’utilizzo di una graduatoria di merito finalizzata all’assunzione a tempo pieno e determinato di tre agenti di Polizia Locale fino al 31 ottobre 2026.

L’iniziativa consentirà di rafforzare il presidio del territorio in un periodo dell’anno caratterizzato da un significativo incremento delle presenze turistiche e da un conseguente aumento delle attività di controllo, viabilità e sicurezza urbana.

«Con questo provvedimento continuiamo a investire nel potenziamento della Polizia Locale per garantire servizi sempre più efficienti a cittadini e turisti – dichiara il sindaco Andrea Casamenti –. Durante i mesi estivi, infatti, il nostro territorio registra un notevole aumento delle presenze e diventa fondamentale poter contare su un organico adeguato per assicurare controlli, gestione della viabilità, tutela del decoro urbano e assistenza alla popolazione».

«L’utilizzo della graduatoria del Comune di Grosseto – aggiunge Casamenti – rappresenta uno strumento che consente di velocizzare le procedure di assunzione, permettendo all’Ente di rispondere in maniera tempestiva alle esigenze organizzative legate alla stagione turistica».

«Il provvedimento – sottolinea il consigliere delegato alla polizia locale, il senatore Roberto Berardi – rientra nella programmazione dell’Amministrazione comunale volta a garantire un presidio sempre più efficace del territorio, assicurando maggiore sicurezza per cittadini e turisti e capacità operativa alla Polizia Locale nei mesi di maggiore afflusso di visitatori».