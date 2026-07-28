“Castiglione racconta”: Claudio Cerasa presenta il suo manifesto contro il catastrofismo

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La riflessione sul futuro, sulla politica e sul ruolo dell’informazione sarà al centro dell’appuntamento di “Castiglione racconta”, la rassegna letteraria estiva ideata e curata dal giornalista Pierfrancesco De Robertis, in programma venerdì 31 luglio, alle 19.00, in piazza Orto del Lilli, che avrà come protagonista Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio e tra i più autorevoli giornalisti della nuova generazione.

Nato a Palermo, Cerasa dirige Il Foglio dal 2015, dopo aver iniziato la sua carriera nella redazione del quotidiano fondato da Giuliano Ferrara. È autore di numerosi saggi dedicati alla politica, alla società e al dibattito pubblico italiano.

A Castiglione della Pescaia Cerasa presenterà ‘L’antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo’, pubblicato nel 2026 da Silvio Berlusconi Editore. Il volume propone una lettura alternativa delle grandi sfide contemporanee.

A dialogare con l’autore sarà Pietro Salvatori, caporedattore della politica del sito di informazione politica HuffingtonPost Italia.