“Pop Rebels”: al via la mostra di tre protagonisti dell’arte contemporanea

Orbetello (Grosseto). Sabato 1° agosto, alle 19.00, la galleria Orler di Orbetello inaugura “Pop Rebels”, una mostra che mette a confronto tre protagonisti dell’arte contemporanea internazionale: Mark Kostabi, SeaCreative e Marco Lodola. L’esposizione è inserita nel calendario de ‘I Dialoghi d’Estate’.

La mostra

Tre artisti, tre linguaggi differenti, accomunati dalla capacità di interpretare l’immaginario contemporaneo attraverso forme, colori e simboli riconoscibili, in un percorso espositivo costruito come un dialogo tra pittura, street art e luce. Le figure enigmatiche di Mark Kostabi, l’energia urbana di SeaCreative e le iconiche sculture luminose di Marco Lodola si incontrano dando vita a un racconto che attraversa la cultura pop, il design e la creatività del nostro tempo.

Mark Kostabi è un artista statunitense nato a Los Angeles e divenuto uno dei nomi più importanti del movimento dell’East Village newyorkese negli anni Ottanta. Le sue celebri figure stilizzate e senza volto, sospese in atmosfere metafisiche che richiamano Giorgio De Chirico, sono diventate un’icona dell’arte contemporanea internazionale. Attraverso composizioni essenziali e fortemente simboliche, Kostabi affronta temi legati alla società, all’identità e alle contraddizioni del mondo moderno.

SeaCreative, pseudonimo di Fabrizio Sarti, è un artista italiano proveniente dal mondo del writing. Dopo gli esordi sui muri delle città negli anni Novanta, abbandona le bombolette spray per esplorare l’uso di pennelli e acrilici, trasformando l’esperienza della street art in una ricerca pittorica personale, nella quale convivono grafica, illustrazione e immaginazione. Le sue opere, caratterizzate da colori intensi, figure fantastiche, forme oniriche e richiami al surrealismo urbano, raccontano una realtà popolata da personaggi sospesi tra sogno e quotidianità, offrendo una lettura contemporanea del linguaggio metropolitano.

Marco Lodola è tra i maggiori interpreti italiani della Pop Art contemporanea e protagonista del nuovo Futurismo. Celebre in tutto il mondo per le sue sculture luminose in plexiglass e neon, Lodola ha costruito un universo artistico fatto di luce, colore e movimento, ispirato alla musica, al cinema, alla pubblicità e ai simboli dell’Italia contemporanea. Le sue figure stilizzate, vibranti e dinamiche, trasformano la luce in materia espressiva e dialogano con lo spazio, regalando alle opere una presenza scenica unica.

In “Pop Rebels” questi tre linguaggi si incontrano senza sovrapporsi: la riflessione concettuale di Kostabi, la vitalità della street art di SeaCreative e la forza luminosa delle opere di Lodola costruiscono un percorso nel quale la cultura pop diventa terreno di confronto tra esperienze artistiche diverse, accomunate dalla volontà di raccontare il presente attraverso immagini di forte impatto visivo.

Sabato primo agosto, alle 19, l’inaugurazione della mostra alla galleria Orler di Orbetello. Al termine della presentazione sarà offerto un brindisi di benvenuto.

Le opere rimarranno in esposizione fino al 13 agosto, con ingresso libero.