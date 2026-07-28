Poste, Simiani: “Aree interne penalizzate, servizio universale assente in Maremma”

Grosseto. “È inaccettabile che nel 2026 ci siano cittadini costretti ad aspettare anche quindici giorni per ricevere la posta e uffici postali che chiudono d’estate per la cronica carenza di personale. In molte aree interne, ed in particolare nel comune di Massa Marittima, il servizio universale viene di fatto negato, con gravi conseguenze soprattutto per gli anziani e per chi aspetta bollette, documenti e comunicazioni essenziali. Per questo ho presentato un’interrogazione parlamentare chiedendo un intervento immediato”: è quanto dichiara il deputato Dem Marco Simiani.

“Il Governo, che attraverso il Ministero dell’economia controlla Poste Italiane, non può continuare a voltarsi dall’altra parte. Se il servizio universale è stato prorogato fino al 2036, deve essere garantito ovunque con gli stessi standard di qualità. Servono controlli immediati, eventuali sanzioni e soluzioni organizzative stabili per assicurare la continuità del servizio anche durante l’estate. Le aree interne meritano rispetto, non servizi sempre più ridotti”: conclude Simiani.