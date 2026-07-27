“Note al chiaro di luna”: il trio “Duo flauti e fagotto” in concerto alla Casa Rossa

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il flauto di Eleonora Lucci e Sara Chionne e il fagotto di Francesca Diamanti saranno protagonisti martedì 28 luglio alle 21.15 alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia per un nuovo concerto di “Note al chiaro di luna”, il festival organizzato da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia.

Ingresso al museo: 8 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it o chiamare i numeri 0564.927244 (Casa Rossa Ximenes) oppure 0564.933678 (Ufficio Iat). Per raggiungere Casa Rossa Ximenes è disponibile anche il servizio navetta gratuito “Dal mare al museo”: anche in questo caso per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Iat (0564.933678; iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it).

Il concerto

Il trio “Duo flauti e fagotto” metterà in scena un concerto raffinato, incentrato sulle sonorità classiche della musica da camera e caratterizzato dal dialogo tra il timbro brillante dei due flauti e il suono caldo del fagotto. Una combinazione che richiama la struttura della “Trio sonata barocca e classica”, ma che si presta anche a rivisitazioni e trascrizioni di celebri pagine orchestrali e operistiche riadattate per ensemble ridotto. Le tre musiciste che compongono l’ensemble sono tutte contraddistinte da una solida formazione accademica e da un’intensa attività concertistica e didattica.

Eleonora Lucci si è diplomata nel 2020 all’Istituto superiore di studi musicali “Pietro Mascagni” di Livorno e si è poi perfezionata alla Scuola di musica di Fiesole. Ha studiato con grandi nomi del flautismo internazionale, tra cui Andrea Oliva, Silvia Careddu e Matteo Evangelisti. Collabora con la scuola di musica “Le 7 note” di Arezzo e si esibisce in diverse formazioni da camera.

Sara Chionne insegna flauto traverso nei corsi preaccademici del Conservatorio “Briccialdi” di Terni e alla Scuola di musica di Fiesole. Insegna da oltre dieci anni a tutti i livelli e vanta partecipazioni a importanti selezioni e audizioni lirico-sinfoniche nazionali. Svolge un’ampia attività concertistica legata a eventi e cerimonie sul territorio.

Francesca Diamanti si è diplomata al Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno, perfezionandosi al Conservatorio di Perugia. Ha approfondito la didattica musicale per i bambini frequentando corsi di formazione specifici per operatori delle scuole primarie e secondarie.