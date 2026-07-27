“La prevenzione suona bene”: donati 4.000 euro alla Lilt di Grosseto

Grosseto. L’evento di beneficenza che si è svolto sabato 25 luglio a Villa Bellaria, organizzato nell’ambito del XXXVI “Music & Wine” Festival, ha confermato la grande sensibilità del territorio nel sostenere la prevenzione oncologica.

La gastronomia, curata da Giulio Marconi, titolare di Antichi Gusti di Maremma, ha dato valore ai sapori autentici del territorio, proponendo prodotti e tradizioni locali.

A conclusione della cena i prestigiosi prodotti dolciari offerti dalla famiglia Corsini di Castel del Piano.

I presenti sono stati deliziati dai virtuosismi del maestro Giovanni Lanzini, tra i più apprezzati clarinettisti italiani con il suo coinvolgente spettacolo di clarinetto e virtual orchestra, con il quale è riuscito a fondere eleganza, emozione e innovazione musicale.

La suggestiva cornice di Villa Bellaria, messa generosamente a disposizione per l’occasione dalla famiglia Morris, è stata il contesto magico per la serata nata dall’incontro tra cultura, enogastronomia e impegno sociale.

La Lilt Grosseto Aps-Ets ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa: gli organizzatori del Music & Wine Festival, Villa Bellaria, Giulio Marconi, il maestro Giovanni Lanzini, i partner (azienda Antichi Gusti di Maremma, caseificio Quadalti, azienda Il Giuggiolo, macelleria Rossi, lavanderia Soddu, panificio Vegni, Alba Tartufi, azienda vinicola Mantellassi, azienda vinicola Poggio Trevvalle, azienda agricola Vagheggini, Corsini biscotti) e naturalmente tutti i partecipanti che, con la loro presenza, hanno dato valore al lavoro della Lilt.

“La prevenzione è una scelta di responsabilità verso la propria vita”, ha sottolineato il direttore della Lilt, Barbara Bricca.

Dopo i saluti istituzionali del presidente Renzo Giannoni e del direttore sanitario Bruno Mazzocchi, alcuni dei medici della Lilt di Grosseto hanno ribadito l’importanza di acquisire la cultura della prevenzione non solo adottando sani stili di vita, ma sottoponendosi periodicamente agli screening di prevenzione. Di particolare interesse il contributo di Chiara Biadi che, come testimonal dei giovani, ha rappresentato l’importanza di orientare l’impegno a diffondere la cultura della prevenzione verso la propria generazione.

“Una serata che ha dimostrato che la solidarietà può avere il suono della musica, il sapore della nostra terra e il volto delle tante persone che credono in un futuro in cui la prevenzione è indispensabile – si legge in una nota della Lilt -. A tutti loro un sincero grazie”.

L’intero ricavato della serata è stato donato da Giulio Marconi alla Lilt Grosseto, contribuendo a sostenere gli screening e le attività di informazione che l’associazione svolge ogni giorno a favore della comunità.

E’ possibile diventare soci della Lilt Aps-Ets Grosseto e prenotare uno screening di prevenzione chiamando il numero 0564.453261.