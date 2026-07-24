Il Pd presenta la nuova segreteria: “Pronti a vincere le elezioni a Grosseto”

Grosseto. “Con la presentazione della nuova segreteria e dei dipartimenti dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Grosseto, apriamo ufficialmente un percorso politico e programmatico che ci accompagnerà fino alle elezioni amministrative del 2027″.

A dichiararlo, nel corso di una conferenza stampa organizzata sulle Mura medicee, è Marco Simiani, deputato e segretario dell’Unione Comunale del Pd di Grosseto.

“Un cammino che vogliamo costruire insieme, coinvolgendo iscritti e iscritte, il gruppo dirigente comunale e provinciale, il Partito Democratico regionale, le forze del centrosinistra, il mondo civico, le associazioni, le categorie economiche, i sindacati e tutti coloro che desiderano contribuire al futuro della nostra città – spiega Simiani -. Il nostro obiettivo è costruire un’alternativa credibile, competente e capace di governare Grosseto, mettendo al centro le persone e una nuova idea di città. Vogliamo una comunità più unita, che superi le divisioni e le contrapposizioni che hanno caratterizzato questi anni. La politica deve tornare ad essere il luogo dell’ascolto, della partecipazione e del confronto, capace di dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e di costruire fiducia tra istituzioni e comunità”.

“Immaginiamo una Grosseto più accessibile, inclusiva e sostenibile, amministrata con competenza e con una forte capacità di progettazione – sottolinea Simiani -. Un Comune capace di intercettare risorse regionali, nazionali ed europee e di trasformarle in servizi, opere pubbliche e opportunità di sviluppo. Vogliamo che le frazioni tornino ad essere protagoniste della vita cittadina, collegate e valorizzate come vere porte di accesso alla città, all’interno di una visione polifunzionale del territorio. La squadra che abbiamo scelto rappresenta un patrimonio di competenze, esperienze e sensibilità diverse. Ogni dipartimento sarà chiamato ad approfondire i singoli temi con serietà, spirito di servizio e capacità di proposta, elaborando idee concrete da mettere a disposizione della futura coalizione e della città. Crediamo nel lavoro collettivo, nella qualità delle competenze e nella partecipazione come strumenti indispensabili per costruire un programma serio e realizzabile”.

“Tra i temi centrali del nostro progetto c’è la sicurezza – continua Simiani –. Non vogliamo dare un significato diverso a questa parola rispetto a quello che viene spesso proposto dal centrodestra, ma vogliamo interpretarla nella sua dimensione più completa e concreta. Per noi sicurezza significa certamente attenzione ai problemi presenti nella comunità, ma significa anche prevenzione, qualità della vita, coesione sociale, una sanità efficiente, servizi che funzionano e istituzioni vicine ai cittadini. La sicurezza non può essere affrontata soltanto attraverso il controllo, ma deve essere costruita attraverso politiche capaci di intervenire sulle cause dei problemi. Per questo ogni nostro dipartimento sarà chiamato ad affrontare questo tema nelle proprie competenze, con serietà e responsabilità, perché la sicurezza riguarda tutti gli aspetti della vita quotidiana: dagli stili di vita alla scuola, dalla salute al lavoro, dalle politiche sociali alle pari opportunità. Saranno le persone che abbiamo scelto e tutto il gruppo dirigente, attraverso le loro competenze e le loro esperienze, a sviluppare proposte concrete per una città più sicura e più attenta ai bisogni della comunità”.

“Sicurezza significa investire sulle persone, sostenere le famiglie, accompagnare i giovani nei loro percorsi di crescita e contrastare ogni forma di marginalità – dichiara Simiani -.Vogliamo lavorare affinché le scuole possano diventare sempre più un punto di riferimento per la città, con attività aperte durante tutto il giorno, offrendo ai ragazzi opportunità educative, culturali e sportive e garantendo alle famiglie un sostegno concreto. Una scuola vissuta come spazio aperto alla comunità è uno degli strumenti più importanti per prevenire il disagio e costruire futuro. Sicurezza significa anche rigenerazione urbana. Riqualificare immobili pubblici, piazze, parchi, impianti sportivi e quartieri significa rendere la città più vivibile e più sicura. Allo stesso tempo occorre rafforzare la collaborazione con la Polizia Municipale e con tutte le Forze dell’Ordine, valorizzando il ruolo delle associazioni, delle parrocchie, del commercio di vicinato, del volontariato e dello sport. Una comunità presente e partecipata rappresenta il primo presidio di sicurezza. Nei prossimi mesi l’Unione Comunale definirà il mandato politico, avvierà il confronto per la costruzione della coalizione e organizzerà una conferenza programmatica aperta alla città, alle associazioni, alle categorie economiche e sociali e ai cittadini, affinché il programma amministrativo nasca da un confronto vero e partecipato”.

“Economia e lavoro saranno tra le priorità assolute del nostro percorso. Presenteremo un documento che analizzerà la situazione economica della città e individuerà strategie per rilanciare sviluppo, innovazione, occupazione e sostegno alle imprese. Grosseto deve tornare ad essere una città capace di crescere, creare opportunità e valorizzare le proprie eccellenze – sottolinea il segretario del Pd di Grosseto -. Grande attenzione sarà dedicata anche alla cultura, considerata uno dei principali motori di crescita civile, sociale ed economica. Una proposta culturale ambiziosa significa valorizzare il patrimonio storico della città, sostenere le realtà associative e creare nuove occasioni di partecipazione e formazione. Un ruolo fondamentale avranno infine gli stili di vita, la salute e le pari opportunità. Vogliamo una città che favorisca il benessere delle persone attraverso la promozione dello sport, della mobilità sostenibile, del verde pubblico e di servizi di qualità. In questo quadro sarà centrale anche il tema del trasporto pubblico locale, che dovrà essere sempre più efficiente, accessibile e capace di collegare meglio il centro, i quartieri e le frazioni, offrendo alternative concrete all’utilizzo dell’auto privata e migliorando la qualità della vita dei cittadini”.

“Lavoreremo per rendere effettiva la parità tra donne e uomini, favorendo la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, contrastando ogni forma di discriminazione e valorizzando il talento e le capacità di ogni persona – continua Simiani –. Una città moderna è una città nella quale ciascuno possa sentirsi libero di costruire il proprio percorso di vita, senza ostacoli legati al genere, alla condizione economica o sociale. Per questo il tema delle pari opportunità sarà presente in ogni ambito della nostra proposta politica. Il percorso verso la scelta della candidata o del candidato sindaco inizierà fin da subito, ma sarà il risultato di un confronto condiviso all’interno di una coalizione larga, progressista e aperta anche alle esperienze civiche. Vogliamo costruire un progetto capace di governare Grosseto per i prossimi dieci anni, restituendo alla città una visione, una speranza e una prospettiva di sviluppo fondata sulla partecipazione, sulla giustizia sociale e sulla buona amministrazione”.

“A chiusura di questo primo percorso politico, il Partito Democratico di Grosseto rilancerà, dopo dieci anni, la Festa dell’Unità sulle Mura medicee. Non sarà soltanto il ritorno di una manifestazione storica, ma il simbolo di una comunità politica che torna ad aprirsi alla città, ad ascoltare, discutere e confrontarsi con cittadini, associazioni, imprese e realtà sociali – termina Simiani –. Vogliamo che la Festa dell’Unità rappresenti un grande momento di partecipazione e di confronto, uno spazio dove raccogliere idee, condividere proposte e costruire insieme ai grossetani il percorso verso il 2027. Perché il futuro della città nasce dalla capacità di stare insieme, ascoltare e costruire una visione comune”.

La segreteria dell’Unione Comunale del Pd Grosseto e le deleghe

Mariano Genovese: vicesegretario, delega all’organizzazione e al supporto alla segreteria politica

Simona Francini: vicesegretaria, delega a bilancio, fisco, bilancio comunale e società partecipate

Walter Nunziatini: delega ad agricoltura, Parco, biodiversità, territorio aperto e caccia

Pierpaola Giannelli: istruzione, scuola, università, politiche educative

Riccardo Vannozzi: elaborazione del programma politico, innovazione, trasformazione digitale, monitoraggio delle politiche pubbliche, programmazione e innovazione

Claudia Rampiconi: pari opportunità, responsabilità politiche per le donne, politiche di genere, contrasto alla violenza di genere, conciliazione dei tempi di vita-lavoro, parità nel lavoro

Milton Biliotti: urbanistica, lavori pubblici, opere pubbliche, pianificazione urbana, valorizzazione del territorio, rigenerazione urbana

Gabriella Capone: cultura della legalità, inclusione sociale, dipendenze comportamentali, politiche per l’immigrazione, integrazione, interculturalità, contrasto alle discriminazioni, cittadinanza

Stefano Rosini: sport, impiantistica sportiva, promozione dello sport, associazionismo sportivo, impianti e politiche sportive, tempo libero

Tamara Fattorin: politiche comunitarie, progetti comunitari, turismo

Leonardo Culicchi: capogruppo

Luca Furzi: tesoriere, gestione amministrativa e finanziaria del Pd dell’Unione Comunale Grosseto

Cosimo Garofolo: politiche giovanili, giovani, partecipazione giovanile

I dipartimenti e le deleghe assegnate a ogni componente

Alberto Colombini: sanità, politiche sanitarie, rapporti con il sistema sanitario territoriale

Demetrio Cozzupoli: casa, politiche abitative, edilizia residenziale pubblica (Erp), housing sociale, sostegno all’accesso alla casa

Cultura ed Eventi, cultura, fondazione cultura, eventi (delega ancora da assegnare)

Carla Guida: disabilità, terzo settore, politiche sociali, welfare locale, anziani, contrasto alla povertà

Paolo Mazzetti: attività produttive, commercio, artigianato, imprese, sviluppo economico locale

Federico Catocci: lavoro, occupazione, diritti dei lavoratori, politiche attive del lavoro, crisi aziendali

Tiziano Romualdi: infrastrutture: trasporti, trasporto pubblico locale, piano urbano della mobilità sostenibile

Stefano Gosti: ambiente, transizione ecologica, energia, rifiuti, acqua, dissesto idrogeologico

Giulia Miserocchi: ufficio stampa, social media, campagne e informazione

Catuscia Scoccati (coordinatrice), Paolo Roghi, Francesca Garofalo, Franco Crovetti, Nadia Perino, Paride Mari: partecipazione alla vita del partito, volontari, Amici della Festa

Manuele Bartalucci: rapporti con i cittadini e frazioni, ascolto del territorio, rapporti con associazioni, consulte, comitati civici

Luca Bernazzani: sicurezza urbana, prevenzione del degrado urbano, controllo e presidio del territorio, sicurezza sul lavoro, interventi nelle aree a rischio, sicurezza degli immobili pubblici

Roberto Gallai: forum della sicurezza, collaborazione con forze dell’ordine

Anna Pastorelli: verde urbano e arredo verde, gestione e valorizzazione di parchi, giardini e aree pubbliche, tutela del patrimonio arboreo comunale, piano del verde urbano.