E’ morta la professoressa Angela Baio: il cordoglio della società Dante Alighieri

Grosseto. “Oggi daremo l’ultimo saluto alla professoressa Angela Baio, per lungo tempo vicepresidente della società Dante Alighieri nel comitato di Grosseto e membro del direttivo”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Letizia Stammati, presidente della società Dante Alighieri.

“Sono note a tutti le sue qualità di persona squisita, dinamica, preparata, brillante e perciò la sua scomparsa lascia un grande vuoto in chi l’ha apprezzata e ha potuto averla vicina – continua Stammati –. Responsabile e profondo è stato il suo impegno nella scuola, come sanno bene gli allievi che con lei si sono formati attraverso un insegnamento serio, vivace, appassionato e le sono rimasti sempre legati: generazioni di giovani ai quali si è dedicata non solo nella quotidianità delle lezioni, ma aprendoli ad esperienze culturali varie e diffuse, mediante progetti di studio più ampi, condivisi con altre realtà. E offrendo un esempio costante di quanto le doti umane siano fondamento e terreno fertile per qualsiasi attività”.

“Infaticabile è stato il suo percorso nel volontariato associativo: mettendo le proprie competenze a disposizione del lavoro svolto dalla storica società Dante Alighieri, ha dato un grande contributo di idee sia per la progettualità attenta alle esigenze di un sapere contemporaneo, sia per le conferenze da lei tenute su temi di grande interesse, proposti non come sequenza cumulativa, erudita di conoscenze, ma come interpretazione critica di fenomeni letterari, di vocazioni artistiche e di opere, in cui ritrovare anche una personale misura interiore – termina Stammati -. Se la memoria, commossa e un po’ frastornata da questa perdita, assume toni celebrativi, è proprio ciò che desideriamo ora, celebrare il valore di una persona che ci mancherà davvero”.