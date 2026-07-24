Home GrossetoAmbiente GrossetoGiornata mondiale contro l’annegamento, domani a Marina di Grosseto la simulazione di salvataggio
Ambiente GrossetoAttualità GrossetoGrosseto

Giornata mondiale contro l’annegamento, domani a Marina di Grosseto la simulazione di salvataggio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 59 views
Grosseto – In occasione della Giornata mondiale contro l’annegamento, il Comune di Grosseto promuove una mattinata dedicata alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza in mare e della prevenzione.
L’appuntamento è in programma domani, sabato 25 luglio, alle ore 9, presso il Bagno Moby Dick, in via Serena 4 a Marina di Grosseto, dove si svolgerà una simulazione di salvataggio in mare organizzata dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Capitaneria di porto e l’Associazione balneari di Grosseto, con la partecipazione della Federazione italiana nuoto, rappresentata da Silvia Madioni.
L’iniziativa si inserisce nelle attività promosse dalla Foundation for Environmental Education (FEE) nell’ambito del percorso per il mantenimento del riconoscimento Bandiera Blu, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e promuovere comportamenti corretti e responsabili sulle spiagge e in mare.
“La sicurezza in mare passa innanzitutto dalla prevenzione e dalla conoscenza dei comportamenti corretti da adottare. Iniziative come questa rappresentano un’importante occasione di sensibilizzazione, resa possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni, operatori del territorio e volontari. Ringraziamo la Capitaneria di porto, l’Associazione balneari di Grosseto e la Federazione italiana nuoto per il prezioso contributo a un’attività che unisce formazione, sicurezza e tutela della vita umana” commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Erika Vanelli.
foto d’archivio
Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Trinciatura della vegetazione in eccesso: intervento del Consorzio...

E’ morta la professoressa Angela Baio: il cordoglio...

Scomparsa di Rita Cincotti: il cordoglio del Comune

Innovazione digitale e sostenibilità delle imprese: nuovo bando...

Autotrasporto, Rossi: “Da Governo 300 milioni per caro-gasolio,...

Manutenzione straordinaria di via Roma: al via i...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: