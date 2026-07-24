Scomparsa di Rita Cincotti: il cordoglio del Comune

Grosseto – L’Amministrazione comunale di Grosseto esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Rita Cincotti, per molti anni dipendente del Comune di Grosseto.

Nel corso della sua attività lavorativa ha prestato servizio con dedizione e professionalità, prima come collaboratrice scolastica e successivamente con profilo amministrativo presso i Servizi Educativi e Sport – Ufficio Scuola, rappresentando un punto di riferimento per colleghi e cittadini.

L’Amministrazione si stringe al dolore dei familiari esprimendo le più sincere condoglianze.