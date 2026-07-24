Home GrossetoAttualità GrossetoScomparsa di Rita Cincotti: il cordoglio del Comune
Attualità GrossetoGrosseto

Scomparsa di Rita Cincotti: il cordoglio del Comune

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 122 views
Grosseto – L’Amministrazione comunale di Grosseto esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Rita Cincotti, per molti anni dipendente del Comune di Grosseto.
Nel corso della sua attività lavorativa ha prestato servizio con dedizione e professionalità, prima come collaboratrice scolastica e successivamente con profilo amministrativo presso i Servizi Educativi e Sport – Ufficio Scuola, rappresentando un punto di riferimento per colleghi e cittadini.
L’Amministrazione si stringe al dolore dei familiari esprimendo le più sincere condoglianze.
Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Trinciatura della vegetazione in eccesso: intervento del Consorzio...

E’ morta la professoressa Angela Baio: il cordoglio...

Giornata mondiale contro l’annegamento, domani a Marina di...

Innovazione digitale e sostenibilità delle imprese: nuovo bando...

Autotrasporto, Rossi: “Da Governo 300 milioni per caro-gasolio,...

Manutenzione straordinaria di via Roma: al via i...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: