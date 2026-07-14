Il Pd riparte dal territorio, presentata la nuova squadra: “Costruiamo il futuro della città”

Grosseto. Si è svolta ieri, 13 luglio, la prima assemblea dell’Unione comunale del Partito Democratico di Grosseto: un momento importante che ha segnato l’avvio di una nuova fase politica e organizzativa del partito.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati la nuova segreteria, i responsabili dei dipartimenti e gli organismi di garanzia, una squadra composta da persone con competenze ed esperienze diverse, chiamata a lavorare insieme per rafforzare la presenza del Pd sul territorio e costruire una proposta politica concreta per Grosseto.

La nuova organizzazione rappresenta il punto di partenza di un percorso di ascolto, confronto e partecipazione che coinvolgerà iscritti, circoli, associazioni, categorie economiche, realtà sociali e cittadini. Attraverso il lavoro della segreteria e dei dipartimenti saranno affrontati i principali temi che riguardano il futuro della città: sanità, lavoro, ambiente, sviluppo economico, scuola, cultura, sicurezza, infrastrutture, politiche sociali, innovazione e qualità della vita.

L’obiettivo è quello di costruire nei prossimi mesi una proposta programmatica solida e condivisa, capace di dare risposte ai bisogni della comunità e di accompagnare il Partito Democratico verso le prossime elezioni amministrative del Comune di Grosseto con un progetto credibile e una visione chiara per il futuro.

«Questa nuova squadra rappresenta una ripartenza importante per il nostro partito – sottolinea il segretario dell’Unione Comunale Marco Simiani -. Vogliamo un Pd aperto, presente e capace di ascoltare il territorio, mettendo a disposizione competenze e passione per costruire insieme ai cittadini una nuova idea di città».

Con la presentazione della nuova segreteria e dei dipartimenti prende quindi avvio un percorso di lavoro che punta a rafforzare il rapporto con la comunità e a riportare il Partito Democratico di Grosseto al centro del dibattito politico cittadino, con l’ambizione di costruire un’alternativa di governo forte, partecipata e innovativa.

La segreteria dell’Unione Comunale del Pd Grosseto e le deleghe

Mariano Genovese: vicesegretario, delega all’organizzazione e al supporto alla segreteria politica

Simona Francini: vicesegretaria, delega a bilancio, fisco, bilancio comunale e società partecipate

Walter Nunziatini: delega ad agricoltura, Parco, biodiversità, territorio aperto e caccia

Pierpaola Giannelli: istruzione, scuola, università, politiche educative

Riccardo Vannozzi: elaborazione del programma politico, innovazione, trasformazione digitale, monitoraggio delle politiche pubbliche, programmazione e innovazione

Claudia Rampiconi: pari opportunità, responsabilità politiche per le donne, politiche di genere, contrasto alla violenza di genere, conciliazione dei tempi di vita-lavoro, parità nel lavoro

Milton Biliotti: urbanistica, lavori pubblici, opere pubbliche, pianificazione urbana, valorizzazione del territorio, rigenerazione urbana

Gabriella Capone: cultura della legalità, inclusione sociale, dipendenze comportamentali, politiche per l’immigrazione, integrazione, interculturalità, contrasto alle discriminazioni, cittadinanza

Stefano Rosini: sport, impiantistica sportiva, promozione dello sport, associazionismo sportivo, impianti e politiche sportive, tempo libero

Tamara Fattorini: politiche comunitarie, progetti comunitari, turismo

Leonardo Culicchi: capogruppo

Luca Furzi: tesoriere, gestione amministrativa e finanziaria del partito dell’Unione Comunale di Grosseto

Cosimo Garofolo: politiche giovanili, giovani, partecipazione giovanile

I dipartimenti e le deleghe assegnate a ogni componente

Alberto Colombini: sanità, politiche sanitarie, rapporti con il sistema sanitario territoriale

Demetrio Cozzupoli: casa, politiche abitative, edilizia residenziale pubblica (Erp), housing sociale, sostegno all’accesso alla casa, cultura ed eventi, cultura, Fondazione cultura, eventi (delega ancora da assegnare)

Carla Anita Guida: disabilità, terzo settore, politiche sociali, welfare locale, anziani, contrasto alla povertà

Paolo Mazzetti: attività produttive, commercio, artigianato, imprese, sviluppo economico locale

Federico Catocci: lavoro, occupazione, diritti dei lavoratori, politiche attive del lavoro, crisi aziendali

Tiziano Romualdi: infrastrutture, trasporti, trasporto pubblico locale, piano urbano della mobilità sostenibile

Stefano Gosti: ambiente, transizione ecologica, energia, rifiuti, acqua, dissesto idrogeologico

Giulia Miserocchi: ufficio stampa, social media, campagne e informazione

Catuscia Scoccati, Paolo Roghi, Francesca Garofalo, Franco Crovetti, Nadia Perino, Paride Mari: partecipazione alla vita del partito, volontari, Amici della Festa

Manuele Bartalucci: rapporti con i cittadini e frazioni, ascolto del territorio, rapporti con associazioni, consulte, comitati civici

Luca Bernazzani: sicurezza urbana, prevenzione del degrado urbano, controllo e presidio del territorio, sicurezza sul lavoro, interventi nelle aree a rischio, sicurezza degli immobili pubblici

Roberto Gallai: forum della sicurezza, collaborazione con forze dell’ordine

Anna Pastorelli: verde urbano e arredo verde, gestione e valorizzazione di parchi, giardini e aree pubbliche, tutela del patrimonio arboreo comunale, piano del verde urbano

Pericle Paciello: centro storico

Commissione di garanzia: Roberto Valente, Pierluigi Piccini, Lucia Vitelli

Eletti assemblea Unione Comunale

Segretario: Marco Simiani

Tesoriere: Luca Furzi

Componenti dell’assemblea (in ordine alfabetico):

Bonifazi Emilio

Bartalucci Manuele

Bartolini Davide

Bartolini Federica

Biagioli Marisa

Biliotti Milton

Biliotti Saimo

Buggiani Cecilia

Capone Gabriella

Cirillo Ciro

Cozzupoli Demetrio

Culicchi Leonardo

Donnini Guido

Fattorini Tamara

Favali Fabio

Fusini Gabriele

Garofalo Cosimo

Ginanneschi Gisella

Giannelli Paola

Genovese Mariano

Guida Carla

Guidoni Anna

Marchini Cristian

Marini Fulvia

Marras Leonardo

Mascagni Lorenzo

Martucci Cristina

Miserocchi Giulia

Mostaccio Catia

Pagliai Elio

Panfi Roberto

Piandelaghi Daniela

Renzetti Claudio

Rosini Stefano

Rampiconi Claudia

Savinotti Lorenzo

Scoccati Catuscia

Stellini Giovanna

Tancredi Veronica

Topi Leonardo

Valentini Loriano

Vannozzi Riccardo

Zella Luisa