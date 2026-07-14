Il Pd riparte dal territorio, presentata la nuova squadra: “Costruiamo il futuro della città”

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Grosseto. Si è svolta ieri, 13 luglio, la prima assemblea dell’Unione comunale del Partito Democratico di Grosseto: un momento importante che ha segnato l’avvio di una nuova fase politica e organizzativa del partito.
Nel corso dell’incontro sono stati presentati la nuova segreteria, i responsabili dei dipartimenti e gli organismi di garanzia, una squadra composta da persone con competenze ed esperienze diverse, chiamata a lavorare insieme per rafforzare la presenza del Pd sul territorio e costruire una proposta politica concreta per Grosseto.
La nuova organizzazione rappresenta il punto di partenza di un percorso di ascolto, confronto e partecipazione che coinvolgerà iscritti, circoli, associazioni, categorie economiche, realtà sociali e cittadini. Attraverso il lavoro della segreteria e dei dipartimenti saranno affrontati i principali temi che riguardano il futuro della città: sanità, lavoro, ambiente, sviluppo economico, scuola, cultura, sicurezza, infrastrutture, politiche sociali, innovazione e qualità della vita.
L’obiettivo è quello di costruire nei prossimi mesi una proposta programmatica solida e condivisa, capace di dare risposte ai bisogni della comunità e di accompagnare il Partito Democratico verso le prossime elezioni amministrative del Comune di Grosseto con un progetto credibile e una visione chiara per il futuro.
«Questa nuova squadra rappresenta una ripartenza importante per il nostro partito – sottolinea il segretario dell’Unione Comunale Marco Simiani -. Vogliamo un Pd aperto, presente e capace di ascoltare il territorio, mettendo a disposizione competenze e passione per costruire insieme ai cittadini una nuova idea di città».
Con la presentazione della nuova segreteria e dei dipartimenti prende quindi avvio un percorso di lavoro che punta a rafforzare il rapporto con la comunità e a riportare il Partito Democratico di Grosseto al centro del dibattito politico cittadino, con l’ambizione di costruire un’alternativa di governo forte, partecipata e innovativa.
La segreteria dell’Unione Comunale del Pd Grosseto e le deleghe
Mariano Genovese: vicesegretario, delega all’organizzazione e al supporto alla segreteria politica
Simona Francini: vicesegretaria, delega a bilancio, fisco, bilancio comunale e società partecipate
Walter Nunziatini: delega ad agricoltura, Parco, biodiversità, territorio aperto e caccia
Pierpaola Giannelli: istruzione, scuola, università, politiche educative
Riccardo Vannozzi: elaborazione del programma politico, innovazione, trasformazione digitale, monitoraggio delle politiche pubbliche, programmazione e innovazione
Claudia Rampiconi: pari opportunità, responsabilità politiche per le donne, politiche di genere, contrasto alla violenza di genere, conciliazione dei tempi di vita-lavoro, parità nel lavoro
Milton Biliotti: urbanistica, lavori pubblici, opere pubbliche, pianificazione urbana, valorizzazione del territorio, rigenerazione urbana
Gabriella Capone: cultura della legalità, inclusione sociale, dipendenze comportamentali, politiche per l’immigrazione, integrazione, interculturalità, contrasto alle discriminazioni, cittadinanza
Stefano Rosini: sport, impiantistica sportiva, promozione dello sport, associazionismo sportivo, impianti e politiche sportive, tempo libero
Tamara Fattorini: politiche comunitarie, progetti comunitari, turismo
Leonardo Culicchi: capogruppo
Luca Furzi: tesoriere, gestione amministrativa e finanziaria del partito dell’Unione Comunale di Grosseto
Cosimo Garofolo: politiche giovanili, giovani, partecipazione giovanile
I dipartimenti e le deleghe assegnate a ogni componente
Alberto Colombini: sanità, politiche sanitarie, rapporti con il sistema sanitario territoriale
Demetrio Cozzupoli: casa, politiche abitative, edilizia residenziale pubblica (Erp), housing sociale, sostegno all’accesso alla casa, cultura ed eventi, cultura, Fondazione cultura, eventi (delega ancora da assegnare)
Carla Anita Guida: disabilità, terzo settore, politiche sociali, welfare locale, anziani, contrasto alla povertà
Paolo Mazzetti: attività produttive, commercio, artigianato, imprese, sviluppo economico locale
Federico Catocci: lavoro, occupazione, diritti dei lavoratori, politiche attive del lavoro, crisi aziendali
Tiziano Romualdi: infrastrutture, trasporti, trasporto pubblico locale, piano urbano della mobilità sostenibile
Stefano Gosti: ambiente, transizione ecologica, energia, rifiuti, acqua, dissesto idrogeologico
Giulia Miserocchi: ufficio stampa, social media, campagne e informazione
Catuscia Scoccati, Paolo Roghi, Francesca Garofalo, Franco Crovetti, Nadia Perino, Paride Mari: partecipazione alla vita del partito, volontari, Amici della Festa
Manuele Bartalucci: rapporti con i cittadini e frazioni, ascolto del territorio, rapporti con associazioni, consulte, comitati civici
Luca Bernazzani: sicurezza urbana, prevenzione del degrado urbano, controllo e presidio del territorio, sicurezza sul lavoro, interventi nelle aree a rischio, sicurezza degli immobili pubblici
Roberto Gallai: forum della sicurezza, collaborazione con forze dell’ordine
Anna Pastorelli: verde urbano e arredo verde, gestione e valorizzazione di parchi, giardini e aree pubbliche, tutela del patrimonio arboreo comunale, piano del verde urbano
Pericle Paciello: centro storico
Commissione di garanzia: Roberto Valente, Pierluigi Piccini, Lucia Vitelli
Eletti assemblea Unione Comunale
Segretario: Marco Simiani
Tesoriere: Luca Furzi
Componenti dell’assemblea (in ordine alfabetico):
Bonifazi Emilio
Bartalucci Manuele
Bartolini Davide
Bartolini Federica
Biagioli Marisa
Biliotti Milton
Biliotti Saimo
Buggiani Cecilia
Capone Gabriella
Cirillo Ciro
Cozzupoli Demetrio
Culicchi Leonardo
Donnini Guido
Fattorini Tamara
Favali Fabio
Fusini Gabriele
Garofalo Cosimo
Ginanneschi Gisella
Giannelli Paola
Genovese Mariano
Guida Carla
Guidoni Anna
Marchini Cristian
Marini Fulvia
Marras Leonardo
Mascagni Lorenzo
Martucci Cristina
Miserocchi Giulia
Mostaccio Catia
Pagliai Elio
Panfi Roberto
Piandelaghi Daniela
Renzetti Claudio
Rosini Stefano
Rampiconi Claudia
Savinotti Lorenzo
Scoccati Catuscia
Stellini Giovanna
Tancredi Veronica
Topi Leonardo
Valentini Loriano
Vannozzi Riccardo
Zella Luisa