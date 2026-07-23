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“Ecologia preistorica”: il libro presentato al Casale della Giannella

L'iniziativa è in programma venerdì 24 luglio

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). Venerdì 24 luglio, alle 18, al Centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’oasi Wwf della laguna di Orbetello, si terrà la presentazione del libro “Ecologia preistorica. Ambiente, società e cultura nella preistoria d’Italia”, edito da Utet, alla presenza dell’autore, il professor Umberto Tecchiati, del Dipartimento di beni culturali e ambientali dell’Università degli Studi di Milano. Introdurrà il professor Alessandro Canci del Dium – Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine.

Oggetto del libro è la relazione delle società preistoriche e protostoriche italiane con il loro ambiente tra il X e il I millennio a.C., con riferimento all’impatto che queste ebbero su di esso nella costruzione del paesaggio culturale e nello sfruttamento delle risorse naturali.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà nel Casale della Giannella, ad Orbetello, lungo la strada proviniciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9)

Per informazioni:

  • telefono e whatsapp 388.423 1098
  • e-mail oasiorbetello@wwf.it
  • Facebook Oasi WWF Laguna di Orbetello e Lago di Burano
  • Instagram oasi_wwf_orbetello_burano
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