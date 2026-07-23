Auto esce di strada e finisce contro un albero: ferito il conducente

Intorno alle ore 13:00 di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Manciano è intervenuta nel comune di Pitigliano sulla Strada Provinciale Pian della Madonna, per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Pitigliano intervenuti sul posto, un’auto è uscita di strada, attraversando la carreggiata e terminando la corsa contro un albero.

All’arrivo della squadra, il conducente, un uomo di 59 anni, unico occupante del veicolo, era rimasto incastrato nell’abitacolo. Dopo aver liberato l’accesso al mezzo dalla vegetazione, i Vigili del Fuoco hanno estratto il ferito e lo hanno affidato al personale sanitario del 118, presente sul posto.

L’uomo è stato successivamente elitrasportato con l’elicottero Pegaso 1 in codice 2 a Siena.

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