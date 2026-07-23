“La Biblioteca va in città”: esposizione di libri e prestito di volumi durante due eventi

Massa Marittima (Grosseto). La biblioteca comunale di Massa Marittima esce dalla sua sede istituzionale e va incontro ai cittadini.

Si chiama “La Biblioteca va in città” il nuovo progetto della biblioteca comunale “G. Badii” di Massa Marittima, nato con l’obiettivo di portare libri, servizi e opportunità di lettura direttamente nelle piazze e nei luoghi di socialità.

I primi due appuntamenti in cui il progetto prende forma saranno sabato 25 luglio, dalle 18, durante la festa “La Torre e la Luna”, organizzata dal Terziere di Cittannova, e domenica 23 agosto, alle 15, in occasione della festa di San Rocco, organizzata dal Terziere di Borgo. La biblioteca comunale sarà presente nei due eventi con un banchetto, in cui saranno esposti libri per il prestito per le diverse fasce di età, materiale promozionale, schede di iscrizione.

Nella festa del 23 agosto, la biblioteca sarà inoltre una delle tappe della caccia al tesoro, dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni, organizzata dal Terziere di Borgo.

“Questi due appuntamenti estivi rappresentano una prima occasione per testare il progetto della biblioteca diffusa – spiega Claudia Mori, direttrice della biblioteca comunale –, ma l’intenzione è quella di proseguire con nuove occasioni durante tutto l’anno, proponendo anche laboratori e attività in altri spazi. Vogliamo una biblioteca diffusa, capace di intercettare lettori di tutte le età, anche al di fuori della sua sede”.

“La biblioteca è un presidio culturale fondamentale per la comunità – dichiara il sindaco Irene Marconi – e, proprio per questo, è importante che sia sempre più presente. Portare i libri e i servizi bibliotecari all’interno delle feste e degli eventi organizzati dai Terzieri significa creare nuove occasioni di incontro, avvicinando alla lettura le persone. Ringrazio la direttrice Claudia Mori e il personale della biblioteca ‘Gaetano Badii’, l’auspicio è che ‘La Biblioteca va in città’ possa crescere coinvolgendo nel tempo nuovi luoghi, eventi e fasce di pubblico”.