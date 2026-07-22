Lady S: lo yacht con cinema piscina, spa e palestra a bordo approda all’Argentario

Porto Santo Stefano (Grosseto). Quest’anno è gara alla pari tra Porto Santo Stefano e Porto Ercole ad avere i mega yacht più grandi; quest’ultimo borgo marinaro, dichiarato tra i più belli d’Italia, stamattina ha davanti alla fonda Lady S, grandissimo yacht di lusso che è stato subito documentato da Artemare Club per l’archivio storico dello Yachting.

Ci racconta il comandante Daniele Busetto, dalle fonti in suo possesso, che Lady S è stato costruito nel 2019 dal famoso cantiere olandese Feadship, è lungo ben 93 metri e largo 14, è stato disegnato dagli studi Michael Leach Design e Reymond Langton Design, che hanno utilizzato materiali preziosissimi come marmi e finiture artigianali per creare ambienti unici.

La caratteristica che rende speciale il Lady S è la presenza del primo cinema IMAX a due piani mai installato su una barca privata. Sul ponte esterno si trova anche un enorme televisore da 201 pollici che emerge automaticamente per guardare film all’aperto. Tra gli altri servizi di lusso ci sono una piscina panoramica, una spa, una palestra, un eliporto e un garage pieno di moto d’acqua e giochi acquatici.

La barca può ospitare fino a 12 passeggeri in suite da sogno, che vengono assistiti da un equipaggio di oltre 30 professionisti tra chef, marinai e hostess. Grazie a potenti motori e stabilizzatori che riducono il movimento delle onde, lo yacht viaggia in totale comfort e può attraversare l’oceano senza fermarsi.

Mare calmi e venti favorevoli a Lady S per le prossime navigazioni da parte di Artemare Club