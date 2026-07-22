Multe velocità in Toscana: Orbetello e Grosseto al secondo e al terzo posto per incassi

Fra tutte le sanzioni elevate in Italia per violazione del codice della strada, più di una su tre è legata all’eccesso di velocità e, secondo i dati dell’analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblici*, tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione, nel 2025 in Toscana i soli Comuni hanno incassato proventi derivanti da questo tipo di multe (articolo 142 del Codice della Strada) per un importo di oltre 36,7 milioni di euro.

Se si sommano anche quelli dichiarati dalla Città metropolitana di Firenze (oltre 8,2 milioni di euro) e dalle amministrazioni provinciali (oltre 12,7 milioni di euro), la cifra complessiva supera i 57 milioni di euro.

I comuni

Limitando l’analisi ai Comuni toscani che hanno dichiarato incassi da sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, al primo posto si trova Firenze, che lo scorso anno ha incassato un importo pari a 19.718.932 euro. Seguono Orbetello (2.394.522 euro) e Grosseto, con 1.864.124 euro. Ai piedi del podio si trova Sinalunga (Siena) (1.531.149 euro), seguito da Siena (1.449.833 euro), Piombino (Livorno) (1.208.942 euro) e Fiesole (Firenze) (1.076.613 euro).

Chiudono la classifica dei primi 10 Comuni Rapolano Terme (Siena) (885.460 euro), Prato (879.056 euro) e Pistoia (822.427 euro).

Quanto agli altri capoluoghi, Arezzo ha incassato 422.198 euro, Livorno 73.417 euro e Lucca 12.458 euro. I rimanenti hanno invece dichiarato importi notevolmente inferiori o nulli.

La Città metropolitana e le amministrazioni provinciali

Guardando agli altri enti territoriali, la sola Città metropolitana di Firenze ha dichiarato proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità per 8.271.610 euro.

Le prime amministrazioni provinciali per incassi sono invece Pisa (8.810.447 euro), Livorno (1.984.028 euro), Prato (804.222 euro), Pistoia (721.837 euro), Siena (279.689 euro) e Grosseto (102.994 euro).

In estate boom di incidenti

Quest’estate, secondo l’indagine commissionata da Facile.it all’istituto Emg*, più di 15 milioni di italiani utilizzeranno l’automobile per raggiungere la meta delle proprie vacanze.

Numeri così alti spiegano come mai proprio il periodo estivo sia uno dei più critici dal punto di vista della sicurezza stradale. Secondo gli ultimi dati Istat disponibili*, nei mesi di giugno, luglio e agosto dell’ultimo anno di riferimento, a livello nazionale si sono verificati più di 48.000 incidenti stradali con lesioni a persone, vale a dire il 28% del totale, con un picco a luglio quando si sono verificati più di 17.000 sinistri.

In Toscana, nello stesso periodo, ci sono stati 4.311 sinistri con lesioni a persone, vale a dire il 28% del totale, con un picco a luglio di 1.635 incidenti. E proprio l’eccessiva velocità, purtroppo, è spesso la causa dei sinistri.

A seguire i dati sui principali enti territoriali:

Ente Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità Comune di Firenze 19.718.932 € Comune di Orbetello 2.394.522 € Comune di Grosseto 1.864.124 € Comune di Sinalunga 1.531.149 € Comune di Siena 1.449.833 € Comune di Piombino 1.208.942 € Comune di Fiesole 1.076.613 € Comune di Rapolano Terme 885.460 € Comune di Prato 879.056 € Comune di Pistoia 822.427 €

Ente Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità Città metropolitana di Firenze 8.271.610 € Amministrazione provinciale di Pisa 8.810.447 € Amministrazione provinciale di Livorno 1.984.028 € Amministrazione provinciale di Prato 804.222 € Amministrazione provinciale di Pistoia 721.837 € Amministrazione provinciale di Siena 279.689 € Amministrazione provinciale di Grosseto 102.994 €

* Nota metodologica:

Dati sui proventi: elaborazione Facile.it su Rendiconto proventi violazioni Codice della Strada articolo 142 comma 14 quater dlgs 285/1992 pubblicati dai comuni – Direzione centrale della Finanza locale aggiornati al 31 maggio 2026. Se non diversamente specificato, ai fini dell’analisi sono stati considerati i proventi dichiarati solo dai Comuni e non da altri enti territoriali quali Città metropolitane, Unioni di Comuni, Province, consorzi.

Indagine condotta da Emg per Facile.it su un campione (1.500 rispondenti) rappresentativo di italiani dai 18 anni per sesso, età, regione, classe d’ampiezza demografica dei comuni. Metodo di raccolta delle informazioni: Rilevazione Caei; periodo di realizzazione: 4/8 giugno 2026.

Dati su sinistri stradali con lesioni alle persone: Istat (2025, periodo analisi 2024)