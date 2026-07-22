Comune, Anpi e Isgrec commemorano la strage squadrista: il programma delle celebrazioni

Roccastrada (Grosseto). Ricorre quest’anno il centocinquesimo anniversario della strage squadrista di Roccastrada del 24 luglio 1921, uno degli episodi più cruenti di quell’inedito tipo di operazioni che definiscono le fasi iniziali della presa di potere da parte del fascismo in Maremma: incursioni di gruppi di squadristi, provenienti anche da località distanti, che si concentrano nei paesi per devastarne i luoghi simbolo e colpire le case dei “bolscevichi”, tentando la conquista delle amministrazioni “rosse”.

La spedizione punitiva contro Roccastrada, considerata una “roccaforte rossa”, aveva obiettivi precisi, in primis il sindaco socialista Natale Bastiani. A una prima fase dell’incursione in paese, durante la quale gli squadristi usarono violenza contro i cittadini e si diedero al saccheggio e al danneggiamento di proprietà, ne seguì una seconda dopo la morte di uno dei fascisti: una rappresaglia indiscriminata che costò la vita a dieci roccastradini, un paese letteralmente messo a ferro e fuoco.

Per ricordare le vittime di quella spedizione punitiva squadrista, venerdì 24 luglio, alle 10, nella sala consiliare del Comune di Roccastrada si terranno gli interventi storici di Ilaria Cansella (direttrice dell’Isgrec) e Stefano Campagna (vicepresidente dell’Isgrec), accompagnati dalle letture a cura di Ezio Vecchioni e Loretta Pizzetti.

A seguire, nell’androne del municipio, si terrà la commemorazione istituzionale alla lapide che ricorda le vittime della strage. Interverranno Francesco Limatola (sindaco del Comune di Roccastrada) e Giulio Balocchi (presidente dell’Anpi di Roccastrada).

“Fare memoria non significa solo guardare al passato e onorare chi ha attraversato le pagine più buie della nostra storia: significa soprattutto offrire ai giovani la verità su ciò che è stato – dichiara il sindaco Francesco Limatola -. Ad oltre cento anni dal tragico eccidio di Roccastrada, abbiamo il dovere di raccontare e di non dimenticare. Per questo, come ogni anno, ci ritroveremo nell’androne del palazzo comunale per deporre una corona d’alloro davanti alla lapide che ricorda i nostri dieci concittadini caduti per mano fascista”.