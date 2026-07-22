Medico di base indisponibile: Croce Rossa e Comune si attivano per ritiro e consegna delle ricette

Gavorrano (Grosseto). L’amministrazione comunale di Gavorrano, a seguito della momentanea indisponibilità della dott.ssa Fantozzi, è a conoscenza delle difficoltà riscontrate dai pazienti residenti a Caldana nel recarsi a Bagno di Gavorrano per il ritiro delle ricette mediche.

“Pur non trattandosi di un compito di competenza comunale, l’amministrazione ha ritenuto opportuno sollevare i cittadini da questo disagio, attivandosi per trovare una soluzione rapida ed efficace – si legge in una nota del Comune –. Grazie alla collaborazione con il comitato della Croce Rossa Italiana di Ravi Caldana, che si è reso immediatamente disponibile, a partire da lunedì 27 luglio, i volontari della Cri provvederanno al ritiro e alla consegna gratuita delle ricette direttamente ai pazienti residenti a Caldana”.

Per informazioni o per usufruire del servizio, è possibile contattare Laura Galli al numero +39.334-117 8285

L’amministrazione comunale ringrazia “vivamente la Cri di Ravi Caldana e la sua volontaria Laura Galli per la prontezza e la generosità dimostrate nel supportare la comunità in questo momento di bisogno, per la solidarietà e per lo spirito di servizio che, ancora una volta, contraddistinguono la loro attività”.