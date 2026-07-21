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Relatività ed eventi estremi: se ne parla all’osservatorio astronomico

L'iniziativa è in programma venerdì 24 luglio

di Redazione
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Grosseto. Venerdì 24 luglio alle 21.30 l’osservatorio astronomico comunale di Roselle propone una serata dedicata al clima e agli eventi estremi.

Tra correnti a getto e modelli di previsione, il relatore accompagnerà il pubblico lungo una chiave di lettura personale e fuori dagli schemi: un invito a cambiare prospettiva e a ricordare che la scienza vive anche di immaginazione e di domande inattese.

Il relatore sarà Roberto Madrigali, il cui campo di studio riguarda l’atmosfera e le interazioni astronomiche (parametri gravitazionali, ciclo sinodico e fasi lunari); è autore di un articolo scientifico validato peer review e pubblicato sulla rivista internazionale dell’Università Sapienza di Roma-Scienza della Terra-Ijege “Evidence of the Tidal Effect on the Polar Jet Stream”

Meteo permettendo, la serata proseguirà con l’osservazione del cielo estivo dai telescopi in giardino e con la visita guidata alla cupola.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione direttamente sul sito amsagrosseto.com 

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