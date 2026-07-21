Ippodromo dei Pini, il Pd: “Manca una progettualità, quali sono le proposte del Comune?”

Follonica (Grosseto). “Mancanza di visione e mancanza di progettualità: sono queste le caratteristiche più evidenti della variante al regolamento urbanistico appena approvata in sede di Consiglio comunale”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Pd di Follonica.

“Il Partito Democratico di Follonica ha sempre portato avanti l’idea di scorporare tra di loro le infrastrutture che compongono l’ippodromo dei Pini, ritenendo però fondamentale l’ideazione di un progetto per lo sviluppo dell’area – continua la nota -. Proprio per questo motivo, ritenendo inadeguato il lavoro fatto dalla maggioranza, i consiglieri comunali del Partito Democratico ieri pomeriggio si sono astenuti dalla votazione. L’argomento ha trovato discordi gli stessi membri della maggioranza: il consigliere Riccardo D’Ambra ha assunto posizioni in netto contrasto con la sua maggioranza, tanto che ieri pomeriggio si è assentato dall’assise facendone mancare, per un momento, il numero legale. È stato poi lo stesso D’Ambra ad affermare che né la maggioranza, né la coalizione abbiano mai discusso le strategie da mettere in atto per l’ippodromo”.

“Abbiamo sempre sostenuto l’idea alla base della variante: superando il vincolo di gestione unitaria dell’impianto si può arrivare ad una nuova configurazione di quell’area – sostiene Cristiano Battisti, vicesegretario del Partito Democratico di Follonica –. Era un’idea nata durante la precedente amministrazione. È infatti importante avere la possibilità di utilizzare quella struttura anche per altri scopi. Ma oggi manca totalmente una visione per il futuro dell’area. Né l’amministrazione, né i partiti della maggioranza hanno mai illustrato le loro idee sull’ippodromo”.

Per il rilancio dell’area sono numerose le proposte che possono essere messe in campo. “Il grande parcheggio dell’oppodromo dei Pini potrebbe diventare un parcheggio scambiatore con navette che portano verso Follonica – spiega Battisti –. Inoltre la pista potrebbe diventare un impianto per i vari sport all’aria aperta, collegandosi anche al vicino parco di Montioni. Non solo: lo spazio ampio permette l’organizzazione di feste, spettacoli, sagre ed eventi di varia natura. La struttura ha molte potenzialità, ma serve un progetto ragionato che possa includere tutte le pertinenze dell’area. Il mutato contesto del mercato ippico rende necessario un ripensamento dell’intero complesso, in particolare delle foresterie che potrebbero essere adibite ad alloggi per i lavoratori del settore turistico ricettivo, della ristorazione o delle forze dell’ordine ma anche per i lavoratori a tempo determinato delle attività industriali, artigianali o della sanità”.

Per questo motivo il Partito Democratico invita l’amministrazione comunale di Follonica ad avviare un dialogo con i portatori di interesse: “L’impianto sta vivendo da tempo una parabola discendente e servono azioni concrete e veloci”.

Infine, una nota sulla sicurezza: “Nel bilancio comunale non è previsto un euro per la guardiania della struttura, ma col passare del tempo non è escluso che possano sopraggiungere ulteriori disagi – conclude Battisti –. La zona, come è noto, ha già avuto problemi legati all’occupazione degli alloggi e allo spaccio ed è necessario intervenire quanto prima”.