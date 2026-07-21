Orbetello Piano Festival: Alessandro Marano in concerto al Casale Giannella

Orbetello (Grosseto). Immersi nella natura incontaminata e avvolti dalle note del pianoforte: giovedì 23 luglio (alle 21.30) con un nuovo appuntamento prosegue la XV edizione di Orbetello Piano Festival.

Questa volta sarà il Casale Giannella – Oasi Wwf a trasformarsi in palcoscenico per accogliere il talento di Alessandro Marano (pianoforte).

Il concerto

Il talentuoso artista cosentino eseguirà un programma che unisce virtuosismo e intensità espressiva e che spazierà da partiture di Chopin e Liszt, fino ai celeberrimi “Quadri di un’esposizione” di Mussorgsky.

Alessandro Marano si forma al Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza. Parallelamente frequenta i corsi internazionali di alto perfezionamento pianistico alla Foundation “Paul Hindemith” di Blonay in Svizzera. Ha ottenuto premi, menzioni speciali, borse di studio e riconoscimenti in più di cinquanta concorsi pianistici nazionali ed internazionali; svolge un’intensa attività concertistica suonando in veste di solista in tutta Italia e all’estero, riscuotendo ovunque calorosi apprezzamenti da parte del pubblico e della critica. Solista apprezzato per la serietà e la profondità delle sue interpretazioni, attualmente è docente di pianoforte al Conservatorio di musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia.

I prossimi appuntamenti

Il viaggio sulle note del pianoforte fra palcoscenici d’eccezione prosegue poi giovedì 30 luglio (ore 21.30) ancora al Casale Giannella – Oasi Wwf, dove andrà in scena “Onde sospese, da Satie a Philip Glass” il recital di Alessandro Vena (pianoforte).

Sabato primo agosto, alle 19.30, l’Orbetello Piano Festival torna sulla terrazza della Polveriera Guzman e presenta Daria Sannikova, vincitrice dell’Orbetello Piano Competition 2025 categoria Junior, giovane pianista ucraina, attualmente studentessa in Svizzera, che, con il suo concerto dal titolo “Il grande Romanticismo: Chopin e Liszt”, promette intense emozioni.

Attesissimo il “Concerto all’alba” che martedì 4 agosto (inizio alle 6.00) porterà il pianoforte nella suggestiva cornice dell’Oasi Wwf del bosco di Patanella (Orbetello).

Qui Denise Lutgens, direttrice artistica del Globe International Piano Competition di Hilversum (Paesi Bassi), offrirà al pubblico un’esperienza musicale immersiva, eseguendo brani di Satie, Chopin, Debussy al sorgere del sole.

La XV edizione dell’Orbetello Piano Festival si concluderà il giovedì 6 agosto (alle 19.30) sulla terrazza della Polveriera Guzman con il recital “Gran finale” che vedrà protagonista Yuki Mihara, vincitrice dell’Orbetello Piano Competition 2025, categoria Master.

Ideato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti per l’associazione culturale Kaletra, il festival è realizzato grazie al sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Orbetello. L’evento è inoltre reso possibile grazie ai contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, oltre al supporto di numerosi sponsor privati.

Per l’atteso appuntamento del 6 agosto, la manifestazione vanta una prestigiosa sinergia internazionale e istituzionale, fregiandosi del patrocinio e del sostegno della Provincia di Grosseto e del patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura Giapponese.

Informazioni e biglietteria: +39.389.2428801

www.orbetellopianofestival.it