Polizia Locale: nuova sede per l’ufficio Verbali e Contenzioso

Grosseto. A partire da mercoledì 29 luglio, l’ufficio al pubblico del reparto Verbali e Contenzioso della Polizia Locale di Grosseto cambierà sede.

Per informazioni relative ai verbali sul Codice della strada, ai verbali amministrativi e alle cartelle esattoriali occorre rivolgersi nei locali di via Isonzo 22 nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 15 alle 17.

Gli uffici sono contattabili negli stessi orari anche al numero telefonico 0546.336533.

Per informazioni relative a sequestri dei mezzi e sospensioni delle patenti occorre invece contattare direttamente il Comando di Polizia Locale in via Zanardelli 2 previo appuntamento ai numeri 0564.488998 o 0564.488378.