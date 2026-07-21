Enel collega linee elettriche alla nuova cabina: ecco le vie in cui sarà tolta la corrente per i lavori

Monte Argentario (Grosseto). Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico dell’Argentario e della laguna di Orbetello nell’ambito delle operazioni concordate con le istituzioni: domani, mercoledì 22 luglio, infatti, la società elettrica effettuerà un altro importante intervento a Porto Santo Stefano per collegare due linee elettriche di bassa tensione alla nuova cabina ‘Villa Varoli’, che è stata recentemente attivata con i migliori standard di innovazione tecnologica e di automatizzazione, dorsali di media e bassa tensione interrate interconnesse e in cavo sotterraneo di ultima generazione senza alcun impatto ambientale.

I lavori

I tecnici dell’azienda elettrica completeranno i collegamenti delle due linee all’impianto, proseguendo così nell’attività di redistribuzione dei carichi elettrici per un assetto ottimale della rete elettrica e una migliore qualità del servizio. Le operazioni saranno svolte con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’innovazione e al decoro urbano.

I lavori devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani, mercoledì 22 luglio, in due step temporali circoscritti, l’uno la mattina e l’altro il pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area dei “fuori servizio” sarà circoscritta a gruppi ristretti di utenze tra via Roma, via Baschieri, via Roma, via dell’Appetito, via Cuniberti (pochi civici per ogni via). I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei civici, nelle zone coinvolte. E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.