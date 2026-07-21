Musica, sfilate di carri e street food: torna il Carnevale estivo

Follonica (Grosseto). Dopo il clamoroso successo dello scorso anno l’Associazione Carnevale Follonica, con il patrocinio e il supporto dell’amministrazione comunale, presentano la decima edizione del Carnevale estivo confermato nella nuova location del parco centrale, visto l’ottimo riscontro della sfilata del 2025. Il circuito ricalcherà quello di 12 mesi fa e avrà il clou nella zona dell’arena spettacoli, dove si concentreranno anche le iniziative collaterali della serata.

L’appuntamento è fissato per sabato 25 luglio a partire dalle 19.30, quando inizierà l’evento che avrà come clou la sfilata delle mascherate a terra e dei carri che si presenteranno in strada, tutti illuminati proponendo anche ai turisti estivi tutta la maestria dei costruttori follonichesi. Una cartolina di assoluto prestigio per la kermesse in maschera, che punta così ad allargare il proprio appeal mostrando anche ai visitatori della città del golfo uno degli appuntamenti culturali ed artistici più importanti di tutta la stagione cittadina.

Il programma

Il programma della serata prevede l’inizio dell’animazione con lo speaker corner di Radio Diffusione Follonica, al quale si affiancheranno i banchi di street food che delizieranno il pubblico nell’ora di cena con numerosi espositori, molti dei quali già presenti nelle sfilate invernali e altri invece una novità assoluta anche per la città del golfo, in aumento come numero e offerta gastronomica rispetto allo scorso anno.

Ci sarà anche lo stand dell’Associazione Carnevale Follonica, oltre alla conferma dei gonfiabili per i più piccoli e il gazebo truccabimbi della Croce Rossa Italiana. Poi, dalle 21, il via sfilata con l’atmosfera del Carnevale sotto le stelle nella magica location del Parco Centrale.

Il circuito sarà raggiungibile dal centro cittadino percorrendo via Roma o, per chi arriva dalla zona sud, viale Europa, mentre per chi arriva da fuori città gli ingressi consigliati sono quelli di via Massetana e di via Leopardi. Il trenino estivo allungherà la corsa che arriva in centro fino al Parco Centrale permettendo ai turisti e ai follonichesi di arrivare direttamente sul circuito. Per l’occasione il parcheggio del Parco della Rimembranza sarà aperto. L’ingresso alla sfilata sarà gratuito a offerta, il pubblico potrà venire anche mascherato esattamente come durante le sfilate invernali.

Il Carnevale di Follonica in versione estiva notturna potrà contare inoltre sulla sinergia di numerose associazioni di volontariato del territorio, da sempre fondamentali partner dell’Associazione Carnevale e dell’amministrazione comunale nell’organizzazione della serata, dalla Vab per l’allestimento del tracciato alla Croce Rossa Italiana per il servizio sanitario, oltre alle altre realtà che collaboreranno nel controllo degli accessi e in generale per garantire la logistica e la sicurezza, e quindi l’Associazione Nazionale Carabinieri, il circolo Calaviolina, la Società nazionale salvamento Follonica, l’associazione Radio Follonica 27 CB/OM.

La sfilata sarà quindi un momento da non perdere per tutti i visitatori, che potranno conoscere da vicino un aspetto importante della tradizione ultracinquantennale cittadina in ambito carnevalesco, e per i follonichesi, che potranno tornare a vivere per una serata l’allegria e la gioia delle sfilate in maschera.

«Il Carnevale di Follonica non è soltanto una manifestazione, ma una parte della nostra storia, della nostra identità e del nostro modo di vivere la città. Vedere tornare i carri, le maschere, la musica e il sorriso di tante persone significa ritrovare quella magia che da generazioni accompagna i follonichesi e che rende il nostro Carnevale un vero patrimonio collettivo – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani -. Il Carnevale estivo rappresenta un’occasione importante per valorizzare ancora di più questa tradizione, portandola nel cuore della stagione turistica e permettendo a tanti visitatori e a tutte quelle persone, che magari non riescono a viverla durante l’inverno, di conoscerne la bellezza, la creatività e il grande lavoro che ogni anno viene portato avanti dai rioni, dai carristi e dai volontari. Ringrazio profondamente l’Associazione Carnevale follonichese, i rioni e tutti coloro che con passione e impegno contribuiscono a mantenere viva questa straordinaria tradizione. Far conoscere sempre di più il nostro Carnevale significa valorizzare una parte autentica dell’anima di Follonica e rafforzare il legame tra la città, i suoi cittadini e i tanti ospiti che scelgono di viverla».