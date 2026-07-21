Intervento ai sistemi informatici: temporanea sospensione di servizi nelle Case della comunità

Grosseto. Giovedì 23 luglio, per consentire un intervento di aggiornamento non procrastinabile dei sistemi informatici aziendali, i servizi al pubblico che richiedono la connessione alla rete internet saranno temporaneamente sospesi per circa due ore.
La sospensione interesserà la Casa della comunità di Follonica e la Casa della comunità di Orbetello, a partire dalle 11; la Casa della comunità di Grosseto, in via Don Minzoni, a partire dalle 15.
L’Azienda si scusa per gli eventuali disagi e ringrazia la popolazione per la collaborazione.