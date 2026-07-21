Torre in Regione, Brogi: “Opportunità per la Asl, Giani scelga in fretta il successore”

Massa Marittima (Grosseto). “Nel suo anno alla guida della Asl Toscana Sud Est, Torre ha potuto conoscere da vicino criticità e problematiche, ma anche le molte eccellenze del nostro territorio. Questo patrimonio di esperienza rappresenta oggi un valore per la Regione: mi auguro che possa contribuire a risolvere le prime e a rafforzare le seconde”.

Così il consigliere comunale di minoranza di Massa Marittima, Daniele Brogi, commenta la nomina di Marco Torre a direttore generale dell’assessorato regionale alla sanità.

Brogi richiama però anche l’urgenza di garantire continuità alla guida della Asl: «È necessario – sostiene – che il presidente Eugenio Giani proceda rapidamente alla nomina del nuovo direttore generale, ascoltando i sindaci dei territori e scegliendo una figura che conosca davvero la realtà della Sud Est. La capacità di interpretare le esigenze delle comunità locali deve essere un requisito imprescindibile».

Il consigliere sottolinea come il percorso professionale di Torre, prima alla guida della Fondazione Monasterio, eccellenza nazionale, e poi della Asl più vasta, ma meno densamente popolata della Toscana, debba tradursi in un impegno concreto verso ciò che lo stesso Governatore ha più volte dichiarato.

«La salvaguardia dei piccoli presidi e di quelli periferici – commenta convinto il consigliere –. Strutture come l’ospedale di Massa Marittima non sono solo preziose, ma devono tornare strategiche per una sanità capace di rispondere ai territori, non di allontanarsene».

Brogi aggiunge che questa nomina rappresenta un banco di prova per la visione della Toscana diffusa, spesso richiamata da Giani. «Se davvero si vuole valorizzare le aree interne – sostiene ancora l’esponente politico –, questa è l’occasione per dimostrarlo con atti concreti, a partire dalla sanità. Torre, con la sua esperienza, può essere un alleato prezioso in questa direzione».

Come consigliere di minoranza, Brogi ribadisce il proprio ruolo: «Sarò una sentinella e un controllore attento anche delle politiche regionali. Le parole devono trasformarsi in fatti reali: il nostro territorio non può permettersi promesse senza conseguenze».