Siccità, Pd: “Diga sul Merse priorità strategica per la Toscana”

“La proposta di realizzare un nuovo invaso sul fiume Merse, tra le province di Siena e Grosseto, dopo anni di dibattiti mai tradotti in interventi concreti, deve essere affrontata con serietà e senza pregiudizi. La crisi climatica e la crescente scarsità d’acqua impongono una programmazione lungimirante: garantire risorse idriche a famiglie, imprese e agricoltura rappresenta ormai una priorità strategica per la Maremma e per l’intera Toscana. Per questo è necessario avviare rapidamente uno studio di fattibilità aggiornato che, sulla base delle norme vigenti e delle conoscenze tecniche attuali, valuti costi, benefici, sostenibilità ambientale e le eventuali alternative progettuali”.

Lo dichiarano Marco Simiani, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Ambiente della Camera, Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto, e Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito Democratico di Grosseto.

“Se le verifiche tecniche confermeranno la validità dell’opera, sarà poi indispensabile procedere senza ulteriori rinvii. Il territorio non può continuare a subire gli effetti della siccità senza dotarsi di infrastrutture adeguate per accumulare l’acqua nei periodi di maggiore disponibilità e renderla utilizzabile quando necessario. Servono investimenti e una visione di lungo periodo: la sicurezza idrica è una delle grandi sfide del nostro tempo e richiede scelte coraggiose e responsabili”, concludono gli esponenti del Pd.