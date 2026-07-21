Centro prelievi, il Pd: “Nessun taglio, la struttura sarà trasferita a Villa Pizzetti”

Grosseto. “Ancora una volta si cerca di trasformare una riorganizzazione dei servizi sanitari in una polemica politica, parlando impropriamente di ‘tagli’. La realtà è ben diversa: il centro prelievi nel quartiere di Barbanella non viene soppresso, ma trasferito all’interno della Casa della comunità di Villa Pizzetti, una struttura moderna e integrata prevista dal Decreto Ministeriale 77/2022, che offrirà ai cittadini un ventaglio di servizi molto più ampio rispetto a quello attuale. A questa si affianca anche il distretto territoriale di via Don Minzoni, recentemente rinnovato, a conferma di una strategia che punta a rafforzare, e non a ridurre, la sanità di prossimità”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il circolo Pd “Tina Anselmi” di Barbanella-Gorarella, a Grosseto.

“Difendere una sede che da tempo non risponde più agli standard richiesti, ignorando gli investimenti realizzati per rafforzare la sanità territoriale, significa raccontare solo una parte della storia – continua la nota -. L’obiettivo non è conservare edifici ormai inadeguati, ma garantire servizi migliori, più efficienti e di qualità. Comprendiamo che ogni cambiamento possa comportare un periodo di adattamento, ma amministrare la sanità significa assumersi la responsabilità di guardare all’interesse generale, non alimentare paure con ricostruzioni parziali. Colpisce, poi, che chi oggi si erge a difensore della sanità e dei servizi ai cittadini ometta un aspetto fondamentale previsto proprio dal DM 77/2022: per gli anziani con ridotta capacità di spostamento e per le persone fragili è garantita la possibilità di effettuare i prelievi a domicilio. Una misura pensata proprio per assicurare l’accesso alle prestazioni anche a chi incontra maggiori difficoltà. Sorprende che questa opportunità non sia conosciuta, o venga volutamente ignorata, da chi pretende di impartire lezioni sulla sanità territoriale”.

“La sanità pubblica si difende con investimenti, programmazione e servizi migliori, non con slogan e polemiche costruite ad arte – termina il Pd -. Parlare di ‘tagli’ quando si rafforza la rete dei servizi territoriali con strutture più moderne e funzionali non significa difendere i cittadini: significa fare propaganda”.