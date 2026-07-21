Oltre 100 chilometri di percorsi bike e trekking: il Comune presenta “Magliano Outdoor”

Magliano in Toscana (Grosseto). Due anni di lavoro, oltre 100 chilometri di territorio esplorati, una mappa dedicata e 21 percorsi tra bike e trekking. È il risultato del progetto “Magliano Outdoor Bike & Trek”, con cui il Comune di Magliano in Toscana presenta ufficialmente una rete di itinerari che valorizza il patrimonio naturalistico, storico e culturale del territorio, offrendo a residenti e visitatori nuovi strumenti per vivere la Maremma in modo sostenibile, a piedi o in bicicletta.

Il progetto

Un progetto che l’amministrazione Fusini aveva annunciato e sul quale lavorava da tempo e che è frutto di intenso lavoro di ricognizione, studio e tracciamento dei percorsi, portato avanti negli ultimi due anni.

“Gli itinerari individuati – commenta il sindaco di Magliano in Toscana Gabriele Fusini – consentiranno di vivere la bellezza del territorio, sia da parte di chi lo abita che dei visitatori, e siamo certi possano essere anche un elemento di attrazione per i turisti. Per questo risultato, che è stato frutto di un gravoso e allo stesso tempo entusiasmante impegno voglio ringraziare la mia vicesindaco e assessore al turismo Tamara Fattorini, insieme ai consiglieri Dario Bandinelli, Claudio Gobbi e Pamela Calussi; Fiab – Grosseto Ciclabile e il suo presidente Angelo Fedi, per il supporto tecnico e per i testi della guida che abbiamo realizzato, i ciclisti ‘locali’ Enrico Mazzoni, Simone Lamioni, Alessio Tognarini e Luca Settembrini e Alessandro Bertelli di Hakuna Matata Outdoor”.

Il progetto mette a disposizione una rete di 21 itinerari, 11 percorsi cicloturistici e 10 escursionistici, che si sviluppano per circa 100 chilometri all’interno del territorio comunale, collegando i borghi di Magliano in Toscana, Montiano e Pereta ai luoghi più significativi della Maremma. I tracciati conducono alla scoperta di paesaggi di grande pregio, del Parco della Maremma, delle testimonianze etrusche di Santa Maria in Borraccia, delle rovine dell’abbazia di San Bruzio, degli antichi siti minerari, dei luoghi della memoria come Maiano Lavacchio e dei sentieri legati alla figura del brigante Domenico Tiburzi, attraversando vigneti, oliveti e aziende che rappresentano le eccellenze enogastronomiche del territorio.

La nuova mappa e la brochure dedicate – che sono disponibili sul sito del Comune di Magliano in Toscana e negli uffici turistici di Magliano in Toscana e del Collecchio, porta del Parco della Maremma – consentono di scegliere itinerari adatti a diversi livelli di preparazione, promuovendo un turismo lento e sostenibile e rafforzando il ruolo di Magliano in Toscana come destinazione di riferimento per gli appassionati di outdoor, grazie anche ai collegamenti con la Ciclopista Tirrenica, il Grand Tour della Maremma e il Maremma Trail.

“Siamo davvero molto orgogliosi di questo progetto – dichiara la vicesindaco e assessore al turismo Tamara Fattorini -, che rappresenta un importante investimento sulla valorizzazione del nostro territorio. Dietro questi itinerari e la pubblicazione che li presenta c’è un lavoro lungo e condiviso che ha coinvolto amministrazione, associazioni e tanti appassionati. Abbiamo voluto costruire una proposta capace di raccontare Magliano in Toscana attraverso i suoi paesaggi, la sua storia, le sue tradizioni e le sue eccellenze, offrendo un’esperienza autentica a chi sceglie di visitare il nostro territorio in modo lento e rispettoso dell’ambiente”.