Sanità, Minucci: “Perchè sono stati ridotti l’orario di apertura e le attività del centro prelievi?”

Firenze. “Ci è stata segnalata una riduzione dell’orario di apertura e delle attività del centro prelievi in via de Amicis nel quartiere Barbanella a Grosseto. Non vorremmo che tale riduzione anticipasse, di fatto, una chiusura del centro. Sarebbe miope, nonché scorretto, chiudere una struttura ormai ritenuta fondamentale dalla popolazione fragile di quel quartiere. Inoltre, vorremmo che Asl e Regione spiegassero le cause del blocco dei prelievi, in tutte le strutture adibite al servizio, che si è verificato lo scorso 15 luglio”.

A chiederlo, con un’interrogazione, è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Minucci, che si rivolge direttamente al Governatore Eugenio Giani e all’assessore alla sanità Monia Monni.

“Abbiamo anche ricevuto segnalazioni in merito a disagi dovuti alla mancanza di linee guida e di formazione del personale degli hub secondari ed è stato segnalato un esubero di acquisti di materiale sanitario nelle strutture secondarie – riferisce Luca Minucci -. Riguardo agli acquisti effettuati dagli hub, qual è il budget di spesa, con che criteri vengono approvati gli acquisti? Vorremmo sapere se è possibile trasferire, alle strutture sanitarie secondarie, i materiali che risultano in eccedenza all’ospedale Misericordia di Grosseto. La presenza di centri secondari, nei vari quartieri del capoluogo maremmano, facilita l’accesso ai servizi sanitari alle fasce più fragili della popolazione, anziani, malati cronici, bambini che lì risiedono”.