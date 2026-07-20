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Lady Beatrice: il panfilo logo 60 metri fa tappa all’Argentario

di Redazione
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Porto Santo Stefano (Grosseto). E’ arrivato all’Argentario un altro affascinante panfilo di 60 metri, Lady Beatrice, subito salutato dal comandante Daniele Busetto come da galateo navale e documentato per l’archivio storico di yachting.

Racconta il comandante Busetto che Lady Beatrice è simbolo di grandezza e lusso, del rinomato cantiere navale Feadship e Royal Van Lent, costruito nel 1993

Gli interni dello yacht sono stati progettati da Bannenberg Designs, mentre l’architettura navale è di Voogd Naval Architects, è alimentato da motori gemelli Caterpillar, può raggiungere una velocità massima di 18 nodi e ha una velocità di crociera di 14 nodi.

Proprietà di David e Frederick Barclay, il super yacht è stato chiamato in onore della loro madre, Beatrice Cecelia Taylor.

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