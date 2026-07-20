Lady Beatrice: il panfilo logo 60 metri fa tappa all’Argentario

Porto Santo Stefano (Grosseto). E’ arrivato all’Argentario un altro affascinante panfilo di 60 metri, Lady Beatrice, subito salutato dal comandante Daniele Busetto come da galateo navale e documentato per l’archivio storico di yachting.

Racconta il comandante Busetto che Lady Beatrice è simbolo di grandezza e lusso, del rinomato cantiere navale Feadship e Royal Van Lent, costruito nel 1993

Gli interni dello yacht sono stati progettati da Bannenberg Designs, mentre l’architettura navale è di Voogd Naval Architects, è alimentato da motori gemelli Caterpillar, può raggiungere una velocità massima di 18 nodi e ha una velocità di crociera di 14 nodi.

Proprietà di David e Frederick Barclay, il super yacht è stato chiamato in onore della loro madre, Beatrice Cecelia Taylor.