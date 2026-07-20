Color Party: successo per la festa dei colori che abbatte le barriere e unisce tutti i bambini

Santa Fiora (Grosseto). Un pomeriggio all’insegna del gioco, dei colori e dell’inclusione.

Domenica si è svolto a Santa Fiora il Color Party, la festa organizzata dall’associazione “Insieme è più bello”, al Parco Gambrinus, con l’obiettivo di far giocare insieme bambini con disabilità e bambini normodotati.

All’evento, realizzato con il patrocinio del Comune, hanno partecipato 57 bambini e bambine, di età compresa tra i 2 anni e mezzo e i 12 anni, che hanno partecipato ad un fitto programma di giochi.

La giornata

Il filo conduttore della giornata sono stati i colori, protagonisti di tutte le attività proposte: dalla caccia al tesoro alle Olimpiadi dei colori, dalla staffetta dei colori al gioco “Indovina il colore”, fino al suggestivo “Muro dei colori”, realizzato con un grande lenzuolo appeso alla parete sul quale ogni bambino ha lasciato l’impronta colorata delle proprie mani. A chiudere in bellezza la giornata è stato il tanto atteso Color Party, con il coinvolgente lancio delle polveri colorate, che ha regalato a tutti i presenti un finale festoso e spettacolare.

L’associazione “Insieme è più Bello”, nata appena lo scorso giugno, si distingue per la sua attenzione ai temi dell’inclusione e della socialità e ha dimostrato, con questa iniziativa, la capacità di proporre attività capaci di coinvolgere bambini e famiglie, mettendo al centro la condivisione e il piacere di stare insieme.

“Siamo molto soddisfatti del successo di questa iniziativa – commenta Claudio Pantaloni, consigliere comunale con delega alle Politiche sociali –. Il Color Party ha centrato pienamente l’obiettivo per cui è stato pensato: offrire a tutti i bambini, con disabilità e normodotati, un’occasione per giocare insieme, divertirsi e conoscersi in un contesto di piena inclusione. Vedere 57 bambini partecipare con entusiasmo alle attività, condividendo giochi ed esperienze, è stata una grande soddisfazione. Ringraziamo l’associazione ‘Insieme è più Bello’ per l’impegno e per l’energia con cui, a pochi mesi dalla sua nascita, sta portando avanti progetti importanti per la nostra comunità. Come amministrazione comunale siamo felici di aver patrocinato questa iniziativa e continueremo a sostenere tutte quelle realtà che promuovono socialità, inclusione e partecipazione”.